सोलापूर

Madha Vitthal Temple : परतीच्या वारीत माढ्यातील ऐतिहासिक विठ्ठल मंदिरात भाविकांची गर्दी; दर्शनासाठी रांगा

आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूर येथे श्री विठ्ठल-रुक्मिणीचे दर्शन घेतल्यानंतर परतीच्या प्रवासाला लागलेल्या मराठवाडा, विदर्भ आणि राज्यातील विविध भागांतील वारकरी भाविकांनी माढ्यातील ऐतिहासिक विठ्ठल मंदिरात दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली.
Ashadhi Wari return journey devotees visit historic Shri Vitthal Temple at Madha after Pandharpur darshan Maharashtra

Ashadhi Wari return journey devotees visit historic Shri Vitthal Temple at Madha after Pandharpur darshan Maharashtra

Sakal

किरण चव्हाण
Updated on

माढा : आषाढी एकादशीला पंढरपूर येथे श्री विठ्ठल-रुक्मिणीचे दर्शन घेतल्यानंतर द्वादशीच्या दिवशी परतीच्या प्रवासाला लागलेल्या शेकडो वारकरी भाविकांनी माढ्यातील कसबा पेठेतील ऐतिहासिक श्री विठ्ठल मंदिरात दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली. मराठवाडा, विदर्भ तसेच राज्यातील विविध भागांकडे परतणाऱ्या भाविकांनी माढ्यात थांबून विठ्ठलाचे दर्शन घेत आपल्या पुढील प्रवासाला सुरुवात केली.

Loading content, please wait...
ashadhi wari
ashadhi ekadashi wari
madha
Ashadhi Ekadashi
Ashadhi Ekadashi preparations