Kurduwadi Barshi Traffic Jam : आषाढीवारीहून परतणाऱ्या वाहनांमुळे कुर्डूवाडी–बार्शी मार्ग ठप्प; रिधोरेच्या सीना पुलावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

माढा : पंढरपूर येथील आषाढीवारी आटोपून मराठवाडा, विदर्भ तसेच उत्तर महाराष्ट्राच्या दिशेने परतणाऱ्या भाविकांच्या वाहनांमुळे रविवारी (ता. २६) कुर्डूवाडी–बार्शी मार्गावर अनेक ठिकाणी वाहतुकीची कोंडी झाली. विशेषतः रिधोरे येथील सीना नदीवरील पुलाच्या दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने प्रवाशांना तासंतास खोळंबा सहन करावा लागला. .कुर्डूवाडी बायपास, चिंचगाव, पापनस, रिधोरे तसेच रिधोरेजवळील आरडा पुलाच्या परिसरात दिवसभर वाहतुकीचा प्रचंड ताण जाणवत होता. सीना नदीवरील पुलाची मर्यादित रुंदी आणि एकाच वेळी दोन्ही बाजूंनी वाढलेली वाहनांची संख्या यामुळे वाहतुकीचा वेग अत्यंत मंदावला. परिणामी अनेक किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या आणि काही ठिकाणी वाहतूक संथ गतीने सुरू होती..या वाहतुकीमध्ये खासगी चारचाकी, दुचाकी, ट्रॅव्हल्स, मिनीबस यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बसचाही मोठ्या प्रमाणावर समावेश होता. एसटी बसेस वाहतूक कोंडीत अडकल्याने अनेक प्रवाशांचा प्रवास विलंबाने झाला. पंढरपूरहून बार्शी, लातूर, बीड, धाराशिव, परभणी, नांदेड, जालना, छत्रपती संभाजीनगर तसेच विदर्भातील विविध जिल्ह्यांकडे जाणाऱ्या बससेवांवरही या कोंडीचा परिणाम झाला..आषाढीवारीसाठी विदर्भ व मराठवाड्यातील हजारो भाविक दरवर्षी पंढरपूरला येतात. अनेक वारकरी दिंडी व पालखीबरोबर पायी प्रवास करून विठ्ठलाचे दर्शन घेतात. दर्शनानंतर मात्र बहुतांश भाविक खासगी वाहनांद्वारे किंवा एसटी बसने आपल्या गावी परततात. त्यामुळे आषाढी एकादशीनंतरच्या दुसऱ्या दिवशी या मार्गावरील वाहनांची संख्या अचानक वाढते. यंदाही त्याचाच परिणाम म्हणून कुर्डूवाडी–बार्शी मार्गावर मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झाली..वाहतूक कोंडीमुळे अनेक वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा अवलंब केला. बार्शीकडे जाणारी अनेक वाहने माढा–वडशिंगे मार्गे, तर काही वाहने माढा–मालवंडी मार्गे वळविण्यात आली. मात्र पर्यायी मार्गांवरही वाहनांची संख्या वाढल्याने तेथेही काही प्रमाणात वाहतुकीचा ताण जाणवत होता. पोलीस व प्रशासन वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्नशील होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.