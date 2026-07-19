सोलापूर

Pandharpur Aashadhi Yatra: आषाढी यात्रेसाठी पंढरपूर नगरपरिषदेला अवघ्या १५ मिनिटांत अतिरिक्त पाच कोटींचा निधी मंजूर

आषाढी यात्रेसाठी वारकऱ्यांच्या सुविधांना चालना; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून अवघ्या पंधरा मिनिटांत नगरपरिषदेला पाच कोटींचा अतिरिक्त निधी मंजूर
The Maharashtra government issued the order immediately after Shinde reviewed the arrangements during his visit to Pandharpur.

The Maharashtra government issued the order immediately after Shinde reviewed the arrangements during his visit to Pandharpur.

Sakal

भारत नागणे
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पंढरपूर : पंढरपूर मध्ये आषाढी यात्रेच्या निमित्ताने येणाऱ्या वारकऱ्यांना अधिकच्या सोयी सुविधा देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज अवघ्या पंधरा मिनिटांमध्ये पाच कोटींचा निधी नगरपरिषदेला उपलब्ध करून दिला आहे. या संदर्भात नगर विकास विभागाने शासन अध्यादेश जारी केला आहे.

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