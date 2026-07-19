Pandharpur Aashadhi Yatra: आषाढी यात्रेसाठी पंढरपूर नगरपरिषदेला अवघ्या १५ मिनिटांत अतिरिक्त पाच कोटींचा निधी मंजूर

पंढरपूर : पंढरपूर मध्ये आषाढी यात्रेच्या निमित्ताने येणाऱ्या वारकऱ्यांना अधिकच्या सोयी सुविधा देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज अवघ्या पंधरा मिनिटांमध्ये पाच कोटींचा निधी नगरपरिषदेला उपलब्ध करून दिला आहे. या संदर्भात नगर विकास विभागाने शासन अध्यादेश जारी केला आहे. .उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज आषाढी यात्रेच्या निमित्ताने प्रशासनाने केलेल्या सुविधांची पाहणी करण्यासाठी पंढरपुरात आले होते. या दरम्यान त्यांना काही असुविधा व अडचणी दिसून आल्या. त्या सोडवण्यासाठी त्यांनी तातडीने पाच कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे..आषाढी यात्रेच्या निमित्ताने राज्य सरकारकडून यापूर्वीच नगरपरिषदेला यात्रा अनुदान म्हणून पाच कोटी रुपये दिले आहेत. त्यानंतर आज अवघ्या काही मिनिटांमध्ये उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी फोनवरून नगर विकास खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना फोनवरून निधी संदर्भात सूचना दिली होती. त्यानंतर तात्काळ नगर विकास खात्याकडून पाच कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे..याबाबत आज माजी आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी पंढरपूरच्या यात्रेसाठी अतिरिक्त पाच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी पाहणी दरम्यान मागणी केली होती. त्यानुसारश्री. शिंदे यांनी तात्काळ हा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीमधून येणाऱ्या वारकऱ्यांना जास्तीत जास्त सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे आता नगरपरिषदेला शक्य होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.