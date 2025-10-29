सोलापूर

Solapur Accident:'भावी अभियंत्याचा दुचाकी अपघातात मृत्यू'; सुट्टीला आल्यावर मरवडे रोडवर घटना, वडिलांचे स्वप्न संपलं

Father’s Dream Shattered: दिवाळी सुट्टीच्या निमित्ताने मंगळवेढ्यात आला होता. रविवारी (ता. २६) सायंकाळी सहाच्या सुमारास खोमनाळ रोडवरील विवाह समारंभासाठी आत्याच्या मुलाला मरवडे रोडवरील शेतातून आणण्यासाठी तो जात होता. याच रोडवरील नकाते शॉपिंग सेंटरच्या समोर आला असता अज्ञात वाहनाच्या धडकेत तो जखमी झाला.
Tragic end to a young life — aspiring engineer dies in a bike accident on Marwade Road, Satara.

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवेढा : दिवाळी सुटीत मंगळवेढ्यात आलेल्या जहीर शफीअहमद मुल्ला (वय २०) या अभियांत्रिकी शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्याचा अपघातात मृत्यू झाला. त्याच्या दुचाकीला अज्ञात वाहनाने दिलेल्या धडकेने हा अपघात झाला. मंगळवेढा मरवडे रोडवर नकाते व्यापार संकुलजवळ ही घटना घडली.

