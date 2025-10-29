Solapur Accident:'भावी अभियंत्याचा दुचाकी अपघातात मृत्यू'; सुट्टीला आल्यावर मरवडे रोडवर घटना, वडिलांचे स्वप्न संपलं

मंगळवेढा : दिवाळी सुटीत मंगळवेढ्यात आलेल्या जहीर शफीअहमद मुल्ला (वय २०) या अभियांत्रिकी शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्याचा अपघातात मृत्यू झाला. त्याच्या दुचाकीला अज्ञात वाहनाने दिलेल्या धडकेने हा अपघात झाला. मंगळवेढा मरवडे रोडवर नकाते व्यापार संकुलजवळ ही घटना घडली. .धक्कादायक! 'वृद्धेला इंजेक्शन देऊन दागिने लंपास'; साताऱ्यात केअर टेकर महिलेसह दोघांना अटक; पाच तोळे चाेरीस...मिळालेल्या माहितीनुसार जहीर (रा. मुलाणी गल्ली मंगळवेढा) हा तरुण कोल्हापुरातील डी. वाय. पाटील अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रथम वर्षात शिकत होता. दिवाळी सुट्टीच्या निमित्ताने मंगळवेढ्यात आला होता. रविवारी (ता. २६) सायंकाळी सहाच्या सुमारास खोमनाळ रोडवरील विवाह समारंभासाठी आत्याच्या मुलाला मरवडे रोडवरील शेतातून आणण्यासाठी तो जात होता. याच रोडवरील नकाते शॉपिंग सेंटरच्या समोर आला असता अज्ञात वाहनाच्या धडकेत तो जखमी झाला. त्याचा हात तुटून बाजूला पडला होता. .जमलेल्या जमावातील एकाने दुसऱ्या हाताच्या बोटाने मोबाईलचे लॉक काढून या घटनेची माहिती कोल्हापुरातील खासगी कंपनीत सुपरवायझर म्हणून काम करणाऱ्या त्याच्या वडिलांना दिली. त्यांनी तत्काळ मंगळवेढ्यातील नातेवाइकांना कल्पना दिली. सुरुवातीला मंगळवेढा येथील खासगी रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून त्याला सोलापूर येथील अश्विनी सहकारी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला..Solapur News: 'साेलापूर जिल्ह्यातील चार लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत जमा'; उर्वरित ४७ टक्के शेतकऱ्यांच काय? .वडिलांचे स्वप्न संपलेजहीर हा आई-वडिलांचा एकुलता एक मुलगा होता. स्वतःचे शिक्षण कमी असताना देखील त्यांनी आपल्या मुलाला व मुलीला उच्च शिक्षण देण्याची जिद्द मनात बाळगली. त्यानुसार दोघांनाही उच्च शिक्षित बनण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. ऐन तारुण्यात कर्त्या मुलाच्या अपघाती मृत्यूमुळे मुल्ला कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.