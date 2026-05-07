Solapur Crime: मंगळवेढ्यात पहाटे एटीएम फोडून ७.७२ लाखांची चोरी; गस्ती पोलिसांनी पाठलाग केला पण चोरटे फरार..

-हुकूम मुलाणीमंगळवेढा: शहराच्या पश्चिम भागातील शनिवार पेठेमध्ये आज पहाटेच्या सुमारास अज्ञात दरोडेखोरांनी येथील बॅक ऑफ इंडीयाचे एटीएम (ATM) मशीन गॅस कटरच्या साहाय्याने फोडून 7 लाख 72 हजाराची रोकड लंपास केली.दरम्यान गस्त घालणारी पोलिसांची गाडी घटनास्थळी पोहोचली पोलिसांनी दरोडेखोरांचा पाठलाग केला. पण अंधाराचा फायदा घेत दरोडेखोर पसार झाले. शहरवासीय झोपेत असताना शहरात खळबळ मिळाले आणि सध्या चोरीच्या घटनेचे प्रमाण वाढल्याने पोलिसासमोर चोरटे शोधण्याचे आव्हान आहे..Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .आज पहाटे ३:०० वाजण्याच्या सुमारास शनिवार पेठेतील एटीएम सेंटर दरोडेखोरांच्या निशाण्यावर आले. एटीएम मशीन फोडून त्यातील रोकड ताब्यात घेतली असताना पोलिसांचे गस्ती पथक त्याच वेळी तेथून जात असताना त्यांना एटीएम सेंटरजवळ संशयास्पद हालचाली दिसल्या.पोलिसांची गाडी जवळ येताच दरोडेखोरांची यांच्याकडे असलेल्या चार चाकी वाहनातून एटीएम मधील रोख रक्कम घेऊन पळ काढला. गस्तीपथकातील पोलिसांनी दरोडेखोरांच्या वाहनाचा पाठलाग केला परंतु भरधाव वेगाने ते निघून गेले.. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय बोरीगिड्डे, पोलीस उपनिरीक्षक नागेश बनकर, पोलीस उपनिरीक्षक विजय पिसे यांनी तात्काळ घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. चौकशी आणखी ही रक्कम सात लाख 72 हजार रुपये असल्याचे निष्पन्न झाले.पोलिसांनी या घटनेचा अत्यंत गांभीर्याने तपास सुरू केला. .Document Registration: मुद्रांक शुल्क विभागाचा नवा निर्णय; राज्यात ६० खासगी दस्तनोंदणी केंद्रे सुरू होणार, प्रक्रिया आता खासगी हातात! .शहराबाहेर जाणाऱ्या सर्व रस्त्यांवर नाकाबंदी करण्यात आली असून, परिसरातील सीसीटीव्ही (CCTV) फुटेज तपासण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. चोरीचा शोध लावण्यासाठी तीन पथकाचे नियुक्ती करण्यात आल्याचे पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय बोरीगिड्डे यांनी सांगितले सध्या चोरीचे लोन ग्रामीण भागात देखील सुरू असल्याने ग्रामीण भागातील पोलीस पाटील व ग्राम रक्षक दल यांना सतर्क ठेवण्याची आवश्यकता नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.