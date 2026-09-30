Ayush Thite Organ Donation : सोलापूरच्या आयुषच्या हृदयाने रशियातील तीन वर्षांच्या चिमुकल्याला मिळणार नवजीवन; अवयवदानाने वाचणार चौघांचे प्राण

सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील नालबंदवाडी येथील नऊ वर्षीय आयुष महेश थिटे याच्या निधनाने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. मात्र, या कठीण प्रसंगी आपल्या एकुलत्या एका मुलाच्या अवयवदानाचा निर्णय घेत आयुषच्या वडिलांनी माणुसकीचे उदाहरण घालून दिले आहे. .आयुषचे हृदय आणि अन्य अवयव दान करण्यात आले असून, त्याचे हृदय आता रशियातील तीन वर्षीय चिमुकल्याला नवजीवन देणार आहे. हे हृदय एअर ॲम्ब्युलन्सने सोलापुरातून पाठवण्यात आले..आयुष २३ सप्टेंबर रोजी घरासमोर सायकल खेळत असताना अपघात झाला. त्याला प्रथम स्थानिक खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर पुढील उपचारासाठी सोलापुरातील खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान त्याची प्रकृती गंभीर झाली. डॉक्टरांनी त्याला ब्रेनडेड घोषित केले..एकुलत्या एका मुलाच्या निधनामुळे थिटे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला होता. याच वेळी डॉ. प्रसन्न कासेगावकर आणि डॉ. संतोष गुजरे यांनी पालकांना अवयवदानाचे महत्त्व समजावून सांगितले आणि अवयवदानाची विनंती केली. कुटुंबीयांनी कोणताही विलंब न करता अवयवदानाला संमती दिली..Pune Kidney Transplant: दोन्ही किडन्या निकामी, सहा महिन्यांहून अधिक काळ डायलिसिस; पत्नीच्या किडनीने पतीला मिळाले नवजीवन, पुण्यात प्रत्यारोपण यशस्वी.आयुषचे यकृत आणि दोन्ही मूत्रपिंड पुण्यातील दोन वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये उपचार घेत असलेल्या गरजू रुग्णांसाठी पाठवण्यात आले. त्यामुळे त्याच्या अवयवांमुळे अनेकांना नवजीवन मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..आयुषच्या हृदयासह अन्य अवयव काढण्याची शस्त्रक्रिया ‘सीएनएस’ रुग्णालयात करण्यात आली. या प्रक्रियेसाठी डॉक्टरांची चार पथके कार्यरत होती. या पथकांमध्ये सुमारे ६० डॉक्टरांचा समावेश होता. अवयव वेळेत संबंधित रुग्णांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वैद्यकीय पथकांनी विशेष प्रयत्न केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.