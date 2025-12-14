Ayushman Portal Launch: अखेर मुहूर्त ठरला! नववर्षात 'आयुष्मान पोर्टल' सुरू; सोलापूर बनेल सीमावर्ती राज्यांचा मेडिकल हब

Solapur Medical Hub: केंद्राच्या आयुष्मान भारत योजनेचे पोर्टल नव्या वर्षाच्या सुरवातीस सुरु होणार आहे. त्यामुळे आता सीमेवरील तेलंगण, कर्नाटक अन् आंध्रप्रदेशातील हजारो रुग्णांना सोलापूरच्या मेडीकल हबची आरोग्य सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सोलापूरच्या आरोग्य क्षेत्रासाठी ही फार मोठी उपलब्धी असणार आहे..आयुष्मान भारत या आरोग्य योजनेचे कार्यक्षेत्र देशव्यापी आहे. महाराष्ट्रात ही योजना महात्मा फुले आरोग्य योजनेसोबत एकत्रित केली आहे. त्यामुळे स्थानिकांना मोफत उपचाराचा लाभ होतो.पण कर्नाटक, तेलंगण व आंध्रप्रदेशातून येणाऱ्या रुग्णांना मोफत उपचाराचा लाभ मिळत नव्हता. केवळ अश्विनी ग्रामीण रुग्णालयाने कर्नाटक सरकारशी सामंजस्य करार करून कर्नाटकातील रुग्णांना आरोग्य सेवेचा लाभ देण्याचा प्रयत्न केला होता..Women Health Issues: महिलांनो सावध व्हा! लहान दिसणाऱ्या आरोग्य समस्या ठरू शकतात धोकादायक.अन्य रुग्णांची कायमची अडचण होती. कारण या रुग्णांना महाराष्ट्राची महात्मा फुले आरोग्य योजना लागू केली जात नव्हती. मात्र आता आयुष्मान भारत ही राष्ट्रीय स्तरावरची योजना आहे. ती सर्व राज्यात लागू झाली आहे. या योजनेचे पोर्टल आता लवकरच सोलापुरात सुरु होणार आहे. नववर्षाच्या सुरवातीला हे पोर्टल सुरु होईल. या पोर्टलमुळे आता सीमेवरील अन्य राज्यातील रुग्णांनादेखील सोलापुरात मोफत उपचार सेवा मिळू शकणार आहे.आयुष्मान कार्ड योजनेची स्थिती- जिल्ह्यात एकूण लाभार्थी : ४० लाख ९१ हजार ९९६- जिल्ह्यात एकूण कार्डधारक : १४ लाख ०५ हजार ९५६- फेब्रुवारी ते नोव्हेंबर २०२५ कालावधीत काढलेले कार्ड : ३ लाख ६८ हजार ११४ कार्ड.आयुष्मान योजनेचा लाभ देणारी रुग्णालयेआधार सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय, अश्विनी ग्रामीण रुग्णालय, छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय, डॉ. चिडगुपकर हॉस्पिटल, डॉ. कासलीवाल हॉस्पिटल, डॉ. रघोजी किडनी हॉस्पिटल, डॉ. रिझवान्स ॲपेक्स हॉस्पिटल, ईएसआय हॉस्पिटल, ह्दयम सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल, कमल मेडिकेअर कॅन्सर सेंटर, नोबल हॉस्पिटल, कोकिळाबेन अंबानी हॉस्पिटल, सैफी हॉस्पिटल, शासकीय ग्रामीण रुग्णालय वडाळा, मार्कंडेय हॉस्पिटल, सिद्धेश्वर कॅन्सर हॉस्पिटल, श्रीराम हार्ट हॉस्पिटल, सोलापूर कॅन्सर सेंटर, यशोधरा हॉस्पिटल, युगंधर हॉस्पिटल, जिल्हा शासकीय रुग्णालय, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर मॅटर्निटी होम, एस. एल. हॉस्पिटल, येमूल ऑर्थोपेडिक सेंटर, व सेंट्रल मल्टीस्पेशालीटी हॉस्पिटल..Tips For JEE Main Preparation: 12वी बोर्ड परीक्षेसोबत JEE Main ची तयारी कशी करावी? जाणून घ्या एक्सपर्टकडून.सध्या महात्मा फुले आरोग्य योजनेसोबत आयुष्मान भारत योजनेची सेवा दिली जात आहे. मागील चार महिन्यात २२ हजार ७८८ रुग्णांना योजनेचा उपचार लाभ मिळाला.- मिलिंद गुंजाळ, जिल्हा समन्वयक, आयुष्मान भारत योजना, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.