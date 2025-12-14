सोलापूर

Ayushman Portal Launch: अखेर मुहूर्त ठरला! नववर्षात 'आयुष्मान पोर्टल' सुरू; सोलापूर बनेल सीमावर्ती राज्यांचा मेडिकल हब

Ayushman Portal Launch in Solapur City: नववर्षापासून सोलापूरमध्ये ‘आयुष्मान पोर्टल’ सुरू होईल, ज्यामुळे सीमावर्ती राज्यांतील रुग्णांना मोफत आरोग्य सेवा मिळणार आहे
Ayushman Portal Launch in Solapur City

Ayushman Portal Launch in Solapur City

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Solapur Medical Hub: केंद्राच्या आयुष्मान भारत योजनेचे पोर्टल नव्या वर्षाच्या सुरवातीस सुरु होणार आहे. त्यामुळे आता सीमेवरील तेलंगण, कर्नाटक अन् आंध्रप्रदेशातील हजारो रुग्णांना सोलापूरच्या मेडीकल हबची आरोग्य सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सोलापूरच्या आरोग्य क्षेत्रासाठी ही फार मोठी उपलब्धी असणार आहे.

Loading content, please wait...
Medical
portal
Medical Education
medical department
Digital Portals
solapur city
Ayushman Bharat
ayushman yojna
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com