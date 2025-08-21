सोलापूर

Bail Pola 2025: डिजेपासून बैलांना त्रास! शेतकऱ्यांना ‘ॲनिमल राहत’कडून १० सूचना

Loud DJ Music on Bulls During Bail Pola: बैलपोळा सणात जोरदार डिजे आणि रासायनिक रंगांमुळे बैलांना त्रास होत आहे. ‘ॲनिमल राहत’ संस्थेने शेतकऱ्यांना नैसर्गिक सजावट आणि प्राणीहिताच्या १० सूचना दिल्या आहेत
थोडक्यात:

  1. डिजेचा मोठा आवाज आणि रासायनिक रंगामुळे बैलांना पोळा सणात त्रास होतो, त्यामुळे नैसर्गिक सजावटीचा वापर करावा.

  2. बैलांच्या शिंगा तासणे, रासायनिक रंग लावणे आणि जबरदस्तीने नाचवणे टाळावे, ज्यामुळे त्यांचे आरोग्य सुरक्षित राहील.

  3. ॲनिमल राहत संस्थेने शेतकऱ्यांना बैलांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी १० महत्वाच्या सूचनांचे पालन करण्याचा आग्रह धरला आहे.

