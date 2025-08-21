Bail Pola 2025: डिजेपासून बैलांना त्रास! शेतकऱ्यांना ‘ॲनिमल राहत’कडून १० सूचना

थोडक्यात:डिजेचा मोठा आवाज आणि रासायनिक रंगामुळे बैलांना पोळा सणात त्रास होतो, त्यामुळे नैसर्गिक सजावटीचा वापर करावा.बैलांच्या शिंगा तासणे, रासायनिक रंग लावणे आणि जबरदस्तीने नाचवणे टाळावे, ज्यामुळे त्यांचे आरोग्य सुरक्षित राहील.ॲनिमल राहत संस्थेने शेतकऱ्यांना बैलांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी १० महत्वाच्या सूचनांचे पालन करण्याचा आग्रह धरला आहे..Bail Pola Festival Tips: पोळा सणासाठी बैलांच्या मिरवणुका काढण्यासाठी अनेकदा डिजेचा वापर केला जातो. मात्र याचा जनावरांना मोठा त्रास होतो. याबरोबरच शेतकऱ्यांनी बैलाची शिंगे तासल्याने व रासायनिक रंग लावल्यामुळे बैलांच्या डोळ्यांना इजा होते. यामुळे अनेकदा कॅन्सर होण्याचा धोका असल्याने बैलांच्या शिंगांना रासायनिक रंग लावणे तसेच शिंगे तासणे टाळा असे आवाहन ॲनिमल राहत या संस्थेने केले आहे..ग्रामीण भागात पोळा सण मोठ्या उत्साहात साजरा होतो. पूर्वी नैसर्गिक पद्धतीने साजरा होणारा जायचा पण काळाच्या ओघात पोळा साजरा करण्याची पद्धत बदलत गेली. बैलांना सजविण्यासाठी त्यांची शिंगे तासने, शिंगाला आणि शरीरावर रासायनिक रंग लावणे त्यांना डिजेसमोर मिरवणुकीत तासन्तास उभे करणे. या सर्व चुकीच्या पद्धती मुळे बैलांना वेगवेगळे आजार होतात. यासाठी अशा गोष्टी टाळण्यासाठी ॲनिमल राहत या संस्थेकडून शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत..Pneumonia in Children: लहान मुलांमध्ये खोकल्यामुळे वाढतोय न्युमोनियाचा धोका; पावसाळ्यात घ्या अशी काळजी.पुढील बाबीचा अवलंब करा..१. शिंगे तासू नका. इंगूळऐवजी रंगीत रिबिन वापरा.२. बैलांना रासायनिक रंग न लावता नैसर्गिक फुलांनी सजवा३. डिजेच्या मोठ्या आवाजासमोर उभे करणे टाळा.४. बैलांना जबरदस्तीने नाचवू नका.५. मिरवणुकीत मोठ्या आवाजाचे फटाके वापरू नका..६. महत्वाचे म्हणजे त्यांना भरपूर आराम द्या.७. पुरेसा आहार व पाणी उपलब्ध करून द्या.८. वेसणीऐवजी म्होरकीचा वापर करा.९. दोन दाव्याऐवजी एक दावे वापरा.१०. बैल व इतर जनावरांना दररोज खररा करा..12th Board Students: १२वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर! आता एनसीईआरटीकडून मिळणार मोफत गणिताचे ‘ट्युशन’.जनजागृती व मोफत उपचारॲनिमल राहत संस्थेच्या वतीने जिल्ह्यात सोलापूर व पंढरपूर येथे बैल घोडा, गाढव व कुत्रा या प्राण्यांची तपासणी व मोफत औषध उपचार केले जातात. प्राण्यांप्रतीप्रेमभावना वाढवण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत जनावरांसाठी रुग्णवाहिका उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी ॲनिमल राहत, सोलापूर (मो. ९५५२५५२०४८) यांच्याशी संपर्क साधावा..पोळा सण बैलांचा गौरव करण्यासाठी त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी असतो. बैलांना अनैसर्गिक शिक्षा करण्यासाठी नसतो. त्यामुळे पोळा साजरा करताना बैलांना त्रास होईल, त्यांच्यावर अन्याय होईल अशा कृती टाळा.डॉ. आकाश जाधव, पशुवैद्यकीय अधिकारी, ॲनिमल राहत.FAQsप्रश्न १: पोळा सणात बैलांच्या शिंगा का तासू नयेत? (Why should bull horns not be tied during Pola festival?)शिंगे तासल्याने बैलांना वेदना होतात आणि रासायनिक रंग लावल्यास त्यांचे डोळे दुखावू शकतात, ज्यामुळे गंभीर आजार होण्याचा धोका असतो.प्रश्न २: बैलांना सजवण्यासाठी कोणते रंग वापरावेत? (What kind of colors should be used to decorate bulls?)बैलांना रासायनिक रंग न लावता नैसर्गिक फुले आणि रंगीत रिबिन वापरून सजवावे.प्रश्न ३: डिजेचा आवाज का कमी ठेवावा? (Why should the volume of the DJ be kept low?)मोठ्या आवाजामुळे बैलांना त्रास होतो आणि ते तणावग्रस्त होतात, त्यामुळे डिजेचा आवाज कमी ठेवावा.प्रश्न ४: ॲनिमल राहत संस्था कोणती मदत करते? (What help does the Animal Rahat organization provide?)ॲनिमल राहत संस्था मोफत औषधोपचार, जनजागृती आणि प्राण्यांसाठी आपत्कालीन रुग्णवाहिका सुविधा पुरवते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.