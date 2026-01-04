Political Dispute Turns Fatal: Balasaheb Sarvade Killed in Solapur

Political Dispute Turns Fatal: Balasaheb Sarvade Killed in Solapur

sakal
सोलापूर

Solapur Crime: सोलापुरात बाळासाहेब सरवदेंचा खून राजकीय वादातून; शालन शिंदेंना दोन तर तिघांना चार दिवसांची कोठडी!

Solapur crime News political motive: सोलापुरातील राजकीय वादातून बाळासाहेब सरवदेंचा खून; शालन शिंदे आणि अन्य तिघांना पोलिस कोठडी
Published on

सोलापूर : उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या कारणावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे शहराध्यक्ष बाळासाहेब सरवदे यांचा खून केल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या माजी नगरसेविका शालन शिंदे यांना दोन दिवसांची तर उर्वरित तिघा संशयितांना चार दिवसांची पोलिस कोठडी मिळाली.

Loading content, please wait...
crime
political
murder case
Police Custody
district
Law and Order
Investigation Agency
Solapur
Marathi News Esakal
www.esakal.com