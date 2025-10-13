सोलापूर

Baliram Sathe: पक्षांतरऐवजी आगामी निवडणुका अपक्ष लढवणार: बळिराम साठे : उत्तर सोलापूर तालुक्यातील पदाधिकारी देणार सामूहिक राजीनामे

“Baliram Sathe’s Big Decision: उत्तर सोलापूर तालुक्यातील शरद पवार राष्ट्रवादीचे सर्व पदाधिकारी राजीनामे देऊन आम्ही अपक्ष जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची निवडणूक मोठ्या ताकदीने लढणार आहोत, अशी घोषणा ज्येष्ठ नेते बळिराम साठे यांनी केली.
Baliram Sathe addressing supporters after announcing his decision to contest the upcoming elections as an independent candidate.

वडाळा : गेल्या सहा महिन्यांपासून पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा होऊनही कुठलाही तोडगा निघाला नाही. मला डावलून परस्पर पदाधिकारी निवडी केल्या. माझी दखलही घेतली जात नसल्यामुळे यापुढे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाला रामराम करीत आहे. यापुढे उत्तर सोलापूर तालुक्यातील शरद पवार राष्ट्रवादीचे सर्व पदाधिकारी राजीनामे देऊन आम्ही अपक्ष जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची निवडणूक मोठ्या ताकदीने लढणार आहोत, अशी घोषणा ज्येष्ठ नेते बळिराम साठे यांनी केली.

