Baliram Sathe: पक्षांतरऐवजी आगामी निवडणुका अपक्ष लढवणार: बळिराम साठे : उत्तर सोलापूर तालुक्यातील पदाधिकारी देणार सामूहिक राजीनामे

वडाळा : गेल्या सहा महिन्यांपासून पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा होऊनही कुठलाही तोडगा निघाला नाही. मला डावलून परस्पर पदाधिकारी निवडी केल्या. माझी दखलही घेतली जात नसल्यामुळे यापुढे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाला रामराम करीत आहे. यापुढे उत्तर सोलापूर तालुक्यातील शरद पवार राष्ट्रवादीचे सर्व पदाधिकारी राजीनामे देऊन आम्ही अपक्ष जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची निवडणूक मोठ्या ताकदीने लढणार आहोत, अशी घोषणा ज्येष्ठ नेते बळिराम साठे यांनी केली..राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात दखल घेतली जात नसल्याने नाराज असलेले ज्येष्ठ नेते बळिराम साठे यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देण्याचा निर्णय घेतला होता. पुढील निर्णय घेण्यासाठी रविवारी वडाळा (ता. उ. सोलापूर) येथे आयोजित समर्थक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते..ते म्हणाले, मी यापूर्वी जिल्हा परिषदेवर सत्तेत असताना मोहिते- पाटील गटाच्या सहा सदस्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली होती. याची खुन्नस धरून धैर्यशील मोहिते- पाटील हे माझ्या विरोधात पक्षात षड्यंत्र रचत आहेत. त्यांच्या साथीला आमदार अभिजित पाटीलही आहेत. सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांची कामे होण्यासाठी कोणत्या पक्षात प्रवेश करायचा, हा निर्णय सध्या स्थगित ठेवला आहे. यासाठी निवडणुकीनंतर या संदर्भात निर्णय घेतला जाईल. माजी आमदार यशवंत माने यांनी माझे राजकारण संपवण्याचा विडा उचलला आहे. उत्तर तालुक्यातील कार्यकर्त्यांना आमिष दाखवून कार्यकर्ते फोडण्याचा जोरदार प्रयत्न करीत आहेत. यासाठी कार्यकर्त्यांनी सावधगिरी बाळगून आगामी निवडणुका जिंकण्यासाठी तयार व्हावे..यावेळी सोलापूर बाजार समितीचे माजी संचालक प्रकाश चोरेकर व प्रल्हाद काशीद यांनीही मनोगत व्यक्त केले. यावेळी राष्ट्रवादी तालुका युवक काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष शरद माने, उत्तर सोलापूर तालुका पंचायत समिती उपसभापती जितेंद्र शीलवंत आदींसह बळिराम साठे यांचे समर्थक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..तीन माजी आमदारांना देणार टक्कर : आमदार राजू खरेसध्या बळिराम साठे यांना मोहिते पाटलांकडून एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच तीन माजी आमदार एकत्र येऊन त्यांचे राजकारण संपवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यासाठी मी बळिराम साठे यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहून आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या प्रचारात पायाला भिंगरी लावून उतरणार असून, तन-मन-धनाने जोरदार टक्कर देणार असल्याचे आमदार राजू खरे यांनी यावेळी सांगितले..'ही माझी शेवटची निवडणूक'आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी कार्यकर्त्यांनी कुणाशीही तडजोड न करता निष्ठेने काम करावे. आपली ताकद दाखवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. ही माझ्या आयुष्यातील शेवटची निवडणूक आहे, असे भावनिक उद्गार यावेळी बळिराम साठे यांनी यावेळी काढले..