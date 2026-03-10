Banana Export: केळी निर्यात ठप्प; २००० मजूर परतले! इस्राईल आणि इराण युद्धाचा उत्पादकांसह कामगारांना फटका; दर पडल्याने नुकसान..

वाशिंबे : इस्राईल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे मध्यपूर्वेतील शिपिंग मार्ग विस्कळित झाल्याने केळी निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. याचा थेट फटका उजनी धरणाच्या बॅकवॉटर क्षेत्रातील कंदर, वाशिंबे येथील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसह हार्वेस्टिंगसाठी येणाऱ्या मजुरांना बसला आहे. निर्यात बंद पडल्याने हार्वेस्टिंगची कामे थांबली असून पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार आणि ओरिसा येथून आलेले सुमारे २ हजारांहून अधिक मजूर गावी परतले आहेत. .Women farmer Success: मुंबईकरीन झाली प्रयोगशील पशुपालक शेतकरीण; राणी सावंत यांनी कळसकरवाडीत फुलवला मळा, घेतलेल्या निर्णयाचं साेनं केलं...उजनी धरणाच्या काठावरील टेंभुर्णी, करमाळा परिसर ‘केळी हब’ म्हणून नावाला येत आहे. या भागातून मोठ्या प्रमाणात निर्यातक्षम केळी उत्पादन होते. येथे हजारो मजुरांचे गट या भागात येतात. एका गटात १६ ते १७ मजूर याप्रमाणे १०० हून अधिक गट या ठिकाणी हंगामी कामासाठी येतात. त्यामध्ये हार्वेस्टिंग, पॅकिंग आणि लोडिंगची कामे केली जातात. यापैकी मोठ्या प्रमाणात मजूर पश्चिम बंगालमधून येतात..सामान्यतः रमजानच्या काळात आखाती देशांना मोठ्या प्रमाणात केळी निर्यात केली जाते; मात्र इस्त्राईल-इराण संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरात तणाव निर्माण झाल्याने जहाजे माघारी फिरत आहेत. अनेक कंटेनर सोलापूरमध्येच परत आले किंवा अडकून पडले आहेत..यामुळे केळीचे हार्वेस्टिंग पूर्णपणे थांबले आहे. मजुरांचे रोजगार गेले असून ते आपापल्या मूळ गावी परतले आहेत. हार्वेस्टिंगसाठी या भागात आलेले अनेक मजूर आता काम नसल्याने परत गेले आहेत. केळी बागेत तयार असूनही निर्यात बंद असल्याने कापणीच होत नसल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. निर्यात बंद पडल्याने स्थानिक बाजारात केळीचा ओव्हर सप्लाय झाला असून भाव कोसळले आहेत. निर्यातीचे दर १७ ते २४ रुपये प्रति किलो असताना आता ९ ते १० रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. त्यामुळे उजनी परिसरातील केळी उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत..काढणीस आलेल्या निर्यातक्षम केळी बागा निर्यात बंद झाल्याने कवडीमोल किमतीत स्थानिक बाजारपेठेत व्यापाऱ्यांना द्याव्या लागत आहेत. शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे.- श्यामसुंदर शिंदे, शेतकरी, राजुरी.Organ Donation: आईचा मुलासाठी धाडसी निर्णय! जटिल किडनी प्रत्यारोपणातून मुलाला मिळाले नवजीवन; तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या प्रयत्नांना आले यश...युद्धामुळे शिपिंग लाईन बंद आहेत. कोल्ड स्टोअरेज पूर्ण भरले असल्याने हार्वेस्टिंग बंद आहे. शेतकरी आणि मजुरांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे.- सुभाष झोळ, संचालक, उजनी ऑर्चर्ड एक्सपोर्ट कंपनी, वाशिंबे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.