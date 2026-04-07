Banana Crisis: दर तुमच्या मनाने ठरवा; पण केळी घेऊन जा...; निर्यात ठप्पमुळे शेतकरी हतबल; झाडावरच नासताहेत केळी, विकलेल्या मालाचे पैसे मिळेनात!

banana farmers distress due to export halt India: आखाती देशांतील युद्धामुळे करमाळ्यातील केळी निर्यात ठप्प; झाडावरच नासणाऱ्या उत्पादनाने शेतकरी आर्थिक कोंडीत, व्यापाऱ्यांकडील कोट्यवधी रुपये अडकले
Bananas rotting on trees as farmers struggle with export halt and unpaid dues.

चिखलठाणा: आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे करमाळा तालुक्यातील केळी उत्पादक शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. सात-आठ आठवड्यांपासून मागणी नसल्याने काढणीला आलेली केळी झाडावरच पिकू लागली. काढणीला आलेली केळी शेतातच नासू लागली. यामुळे ‘दर तुमच्या मनाने ठरवा; पण केळी घेऊन जा,’ असे म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. त्यातच मागील महिन्यांत विकलेल्या केळीचे पैसेही व्यापाऱ्यांकडून मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे.

