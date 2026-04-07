Banana Crisis: दर तुमच्या मनाने ठरवा; पण केळी घेऊन जा...; निर्यात ठप्पमुळे शेतकरी हतबल; झाडावरच नासताहेत केळी, विकलेल्या मालाचे पैसे मिळेनात!

चिखलठाणा: आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे करमाळा तालुक्यातील केळी उत्पादक शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. सात-आठ आठवड्यांपासून मागणी नसल्याने काढणीला आलेली केळी झाडावरच पिकू लागली. काढणीला आलेली केळी शेतातच नासू लागली. यामुळे 'दर तुमच्या मनाने ठरवा; पण केळी घेऊन जा,' असे म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. त्यातच मागील महिन्यांत विकलेल्या केळीचे पैसेही व्यापाऱ्यांकडून मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे..इराण-इस्राईल-अमेरिका संघर्षामुळे केळी निर्यात मोठ्या प्रमाणात ठप्प झाली. त्यामुळे केळीचे दर घसरून सध्या तीन ते चार रुपये किलोपर्यंत आले आहेत. या दरात उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. याशिवाय व्यापाऱ्यांकडून मिळणारी देणीही लांबल्याने शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपये अडकून पडले आहेत..निर्यात कंपन्या आणि शेतकरी यांच्यामध्ये व्हेंडर (मध्यस्थ) म्हणून काम करणाऱ्यांकडून केळीची खरेदी केली जाते. मात्र, कंपन्यांकडून पैसे मिळत नसल्याने व्हेंडरही शेतकऱ्यांचे फोन उचलत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी वादाचे प्रसंगही घडत आहेत. वांगी (ता. करमाळा) येथील एका तरुण व्हेंडरने या तणावातून आत्महत्या केल्याची घटना घडल्याने परिस्थितीची गंभीरता अधोरेखित झाली आहे.दरम्यान, काढणीला आलेली केळी वेळेत न गेल्याने झाडे पिचकून पडत असून केळी शेतातच सडू लागली आहेत. त्यामुळे केळी उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत..युद्धामुळे व्यापारी केळी खरेदीसाठी येत नाहीत. काढणीला आलेली केळी शेतातच नासू लागली आहेत. 'दर तुमच्या मनाने ठरवा; पण केळी घेऊन जा,' असे म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. शासनाने मदत करावी.- विजय लबडे, केळी उत्पादक, शेटफळ.युद्धामुळे केळी निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाली होती. निर्यात न झाल्याने निर्यातदारांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. सध्या काही प्रमाणात निर्यात सुरू असली तरी खर्च वाढला आहे. परिस्थिती सुरळीत होण्यासाठी शासनाने हस्तक्षेप करावा.- किरण डोके, केळी निर्यातदार, कंदर.