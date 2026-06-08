सोलापूर

Solapur Banana: केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे ८०० कोटींचे नुकसान; पंढरपूर तालुक्यातील सुमारे ९०० एकरावरील केळीच्या बागा भुईसपाट

800 crore loss for banana farmers in Pandharpur taluka Maharashtra: वादळी वाऱ्यांनी पंढरपूर तालुक्यातील ५०० हून अधिक शेतकऱ्यांचे ९०० एकर केळीपीक जमीनदोस्त; ८०० कोटींच्या नुकसानीवर तातडीच्या पंचनाम्याची व मदतीची मागणी
Pandharpur Banana Farms Devastated, Raising Concerns Over Farmer Compensation

Pandharpur Banana Farms Devastated, Raising Concerns Over Farmer Compensation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंढरपूर : सलग दोन दिवस झालेल्या वादळी वाऱ्यामुळे पंढरपूर तालुक्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. तालुक्यात जवळपास ८०० ते ९०० एकर क्षेत्रावरील हातातोंडाशी आलेले केळीचे पीक भुईसपाट झाले आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचे सुमारे ८०० कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक नुकसान झाले आहे.

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