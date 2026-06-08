Solapur Banana: केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे ८०० कोटींचे नुकसान; पंढरपूर तालुक्यातील सुमारे ९०० एकरावरील केळीच्या बागा भुईसपाट

पंढरपूर : सलग दोन दिवस झालेल्या वादळी वाऱ्यामुळे पंढरपूर तालुक्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. तालुक्यात जवळपास ८०० ते ९०० एकर क्षेत्रावरील हातातोंडाशी आलेले केळीचे पीक भुईसपाट झाले आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचे सुमारे ८०० कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक नुकसान झाले आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.यंदा पावसाचे प्रमाण कमी असल्याचे हवामान विभागाने सांगितले आहे. त्यामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत. अशातच वादळी वाऱ्यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शुक्रवारी व शनिवारी तालुक्यातील उत्तर भागातील करकंब, नांदोरे, कान्हापुरी, करोळे, देवडे व पटवर्धन कुरोली या गावांना वादळी वाऱ्यांचा फटका बसला. जोरदार वाऱ्यामुळे या भागातील काढणीस आलेले केळीचे पीक जमिनदोस्त झाले आहे. .नांदोरे, पटवर्धन कुरोली, शेवते, पेहे व उंबरे या गावांतील शेकडो एकर केळीच्या बागा उद्ध्वस्त झाल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. तसेच तालुक्यातील इतर गावांतील शेतकऱ्यांचेही नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी डाळिंब व आंबा बागांचेही नुकसान झाले आहे. तालुक्यातील सुमारे ५०० ते ६०० शेतकऱ्यांच्या जवळपास ९०० एकर क्षेत्रावरील केळी पिकाचे नुकसान झाले आहे. सरासरी एकरी एक लाख रुपयांचे नुकसान गृहीत धरल्यास जवळपास ८०० ते ९०० कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे..दरम्यान, नुकसान झालेल्या केळी पिकांचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना एकरी किमान ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी भैरवनाथ शुगरचे अध्यक्ष तथा शिवसेनेचे नेते अनिल सावंत यांनी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनी पीकविमा कंपनीच्या १४४४७ या टोल फ्री क्रमांकावर ७२ तासांच्या आत तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे..सलग दोन दिवस झालेल्या वादळी वाऱ्यांमुळे तालुक्यातील ५०८ शेतकऱ्यांच्या जवळपास ८०० एकर क्षेत्रावरील केळी बागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. नुकसान झालेल्या केळी बागांचे पंचनामे करण्याचे काम सुरू झाले आहे. पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर वरिष्ठ कार्यालयाकडे माहिती पाठविली जाईल. शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीकडे नुकसानीची माहिती द्यावी. - सूर्यकांत मोरे, तालुका कृषी अधिकारी, पंढरपूर.Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.अत्यंत कष्टाने जोपासलेली दोन एकरांवरील केळीची बाग वादळी वाऱ्यात पूर्णपणे मोडून पडली. बँकेकडून दोन लाख रुपयांचे कर्ज घेऊन केळी लागवड केली होती. यामध्ये सुमारे पाच लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सरकारने नुकसानभरपाई द्यावी किंवा कर्जमाफी करावी.- तुकाराम उपासे, केळी उत्पादक शेतकरी, पटवर्धन कुरोली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.