सोलापूर

Solapur Crime : बार्शीत दारु पिण्यास पैसे दिले नाहीत म्हणून डोक्यात दारुच्या बाटल्या फोडल्या. दोघांविरोधात गुन्हा दाखल!

Barshi Assault : बार्शीत रात्री तीन वाजता घडलेला भोसले चौकातील हिंसाचार: पैसे न दिल्यामुळे औदुंबर राऊत आणि किरण शिंदे यांनी वैभव बोधले यांच्या डोक्यात तीन बिअरच्या बाटल्या फोडल्या.
Solapur Assault Over Alcohol Demand

Solapur Assault Over Alcohol Demand

Sakal
प्रशांत काळे
Updated on

बार्शी : कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील लिपिक, जेवण करुन रेल्वेस्थानक रस्त्यावरुन घरी जात असताना दोघांनी भोसले चौकात अडवून आम्हा अजून दारु प्यायची आहे असे म्हणाले त्यावेळी पैसे नाही म्हणताच त्यांनी बीअर दारुच्या तीन बाटल्या डोक्यात घालून जखमी केल्याप्रकरणी बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात दोघांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.

Loading content, please wait...
crime
barshi
Alcohol
solapur commissioner
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com