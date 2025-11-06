Solapur Crime : बार्शीत दारु पिण्यास पैसे दिले नाहीत म्हणून डोक्यात दारुच्या बाटल्या फोडल्या. दोघांविरोधात गुन्हा दाखल!

बार्शी : कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील लिपिक, जेवण करुन रेल्वेस्थानक रस्त्यावरुन घरी जात असताना दोघांनी भोसले चौकात अडवून आम्हा अजून दारु प्यायची आहे असे म्हणाले त्यावेळी पैसे नाही म्हणताच त्यांनी बीअर दारुच्या तीन बाटल्या डोक्यात घालून जखमी केल्याप्रकरणी बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात दोघांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. .औंदुबर राऊत(रा.गाडेगाव रोड),किरण शिंदे(रा.अमन चौक) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत वैभव विक्रम बोधले (वय ३२ वर्षे रा.नाईकवाडी प्लॉट,उपळाई रोड)यांनी फिर्याद दाखल केली ही घटना मंगळवार(ता.४)रोजी पहाटे तीन वाजता घडली. वैभव बोधले एम.एच.१३ सी.एम.२००६ दुचाकीवरुन पहाटे अडीचच्या सुमारास जेवण करण्यासाठी रेल्वेस्टेशन रोड,मुलगे मळा येथील हॉटेल आदर्श येथे गेले होते त्यावेळी तेथे अगोदरच ओळखीचे औदुंबर राऊत जेवणासाठी आलेला होता त्याच्यासोबत किरण शिंदे होता. त्यांचे जेवण झाल्याने माझ्या अगोदर हॉटेलमधून निघून गेले त्यानंतर पहाटे तीनच्या सुमारास जेवण झाल्यानंतर दुचाकीवरुन घरी जात असताना भोसले चौक येथे आलो तेव्हा तेथे औदुंबर राऊत,किरण शिंदे उभे होते मला पहाताच औदुंबर याने हाक मारल्याने मी थांबलो..Pune Crime : फटाके वाजवण्यावरून वाद; हल्ल्यात जखमी झालेल्या तरुणाचा मृत्यू.माझ्याजवळ येत मला आणखीन दारु प्यायची असून मला पैसे दे असे म्हणाला तेव्हा त्यास माझेकडे पैसे नसल्याचे सांगितले असता त्याने मला शिवीगाळ करुन त्याचे स्कुटी गाडीचे डिक्कीमधून तीन बिअरच्या बाटल्या काढून माझ्या डोक्यात मारुन बाटल्या फोडल्या जोरात लाथा मारुन मोटारसायकलच्या खाली ढकलुन दिले. डोक्यात डाव्या बाजुला मानेवर,डाव्या पायाच्या टाचेजवळ जखमा होऊन रक्तस्त्राव झाला त्यानंतर दोघेजण स्कुटीवरुन निघून गेले खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत असे फिर्यादीत म्हटले आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.