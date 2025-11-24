Barshi Crime : बार्शी तालुक्यात महिलेसह तीन अल्पवयीन मुलांची सुटका; तीन वर्षे वेठीवर ठेवून काम करवून घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार!

बार्शी : चुंब येथे अन्य राज्यातील एका महिलेसह तीन अल्पवयीन बालकांना मागील तीन वर्षापासून शेतातील राहते घरी वेठीला धरुन काम करुन घेतले,अन्न नाही,मोबदला नाही तसेच मुळगावी जाणेसाठी प्रयत्न केला असता जाऊ दिले नाही याप्रकरणी कामगार अधिकाऱ्यांसह पोलिस,महसूल अधिकाऱ्यांनी छापा टाकून एक जणाविरोधात बार्शी तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. झाकीर हुसेन इलाही सय्यद(रा.खडकोणी रोड,चुंब(ता.बार्शी) असे गुन्हा दाखल झालेल्याचे नाव आहे सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाचे लिपिक गणेश महादेव भगरे(वय ३०,रा. अकोले मंद्रुप ता. दक्षिण सोलापुर जि.सोलापूर)यांनी फिर्याद दाखल केली ही घटना १ सप्टेंबर २०२२ ते २४ नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान घडली..फिर्यादीत म्हटले आहे की,२३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झारखंड राज्याच्या कंट्रोल रुममधून ईमेलद्वारे एका व्यक्तीने उपायुक्त गढ़वा झारखंड कार्यालयास तक्रार दाखल केली तक्रारीमध्ये पत्नीसह तीन अल्पवयीन मुलांचा छ्ळ होत आहे त्यांची सोडवणूक व्हावी असे म्हटले होते त्यानुसार तक्रार प्राप्त होताच सोमवार(ता.२४) रोजी सहाय्यक कामगार आयुक्त सोलापूर यांचे आदेशाने माझेसह निलेश येलगुंडे,सोमनाथ शिंदे,बाळासाहेब ठाकुर बार्शी तालुका पोलिस ठाणेकडील पोलिस चौधरी,हवालदार पवार,मंडळ अधिकारी आगळगाव अतुल आलेवर, ग्राम महसुल अधिकारी चुंब अमृता सुरवसे,मंडळ सेवक शहाजी कोतमिरे यांनी घटनास्थळी पंचासमवेत छापा टाकला..त्यावेळी तेथे एक महिला,तीन अल्पवयीन मुले आढळून आली महिलेसह मुलांनी माहिती सांगितली गावी जाऊ दिले नाही असे सांगण्यात आले जाण्याचा प्रयत्न केल्यास मुलांना ताब्यात घेऊन एकटी निघून जाण्यास सांगितले यांच्यासोबत असणाऱ्या लहान मुलांची शिक्षणाची कोणतीही सोय केली नाही अथवा मुलांना शाळेत घालू दिले नाही तसेच शेत,घराचा परिसर सोडून इतरत्र आजूबाजूला कोठेही जाऊ देत नव्हते,बचतगटाचे तुम्ही घेतलेले तुमच्या-गावाकडचे कर्ज आम्ही भरत आहोत ते फिटेपर्यंत तुम्हाला काम करावे लागेल अशी सक्ती केली होती असे फिर्यादीत म्हटले आहे वेठ बिगार कायदा,बालकामगार प्रतिबंध अधिनियम कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.