सोलापूर

बार्शी शहर हादरलं! 'महिलेचा भरदिवसा ओढणीने गळा आवळून खून'; चाकूने चेहऱ्यावर वार, साेलापूर जिल्ह्यात उडाली खळबळ..

Horror in Solapur District: नीलम बालाजी निरफळ (वय ३८, रा. उपळाई रोड, शेंडगेप्लॉट, बार्शी) असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे. नीलम यांनी दुपारी तीनच्या दरम्यान पतीला फोन करून सांगितले होते की, आज घरी तुळशीचा विवाह करायचा आहे तुम्ही लवकर या, येताना विवाहाचे साहित्य घेऊन या.
“Barshi city shocked after woman murdered in broad daylight — strangled with dupatta and stabbed on face; police investigation underway.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बार्शी: शहरातील उपळाई रोड, शेंडगे प्लॉट येथे फार्मसिस्टची नोकरी करणाऱ्या महिलेचा भरदिवसा राहत्या घरी ओढणीने गळा आवळून, चाकूने चेहऱ्यावर वार करून खून केला. संशयित आरोपी स्वतःहून पोलिस ठाण्यात हजर झाला आहे. ही घटना सोमवारी (ता. ३) दुपारी तीन ते पाचच्या दरम्यान घडली.

crime
barshi
murder case
district
Death Of Woman
Solapur

