बार्शी शहर हादरलं! 'महिलेचा भरदिवसा ओढणीने गळा आवळून खून'; चाकूने चेहऱ्यावर वार, साेलापूर जिल्ह्यात उडाली खळबळ..

बार्शी: शहरातील उपळाई रोड, शेंडगे प्लॉट येथे फार्मसिस्टची नोकरी करणाऱ्या महिलेचा भरदिवसा राहत्या घरी ओढणीने गळा आवळून, चाकूने चेहऱ्यावर वार करून खून केला. संशयित आरोपी स्वतःहून पोलिस ठाण्यात हजर झाला आहे. ही घटना सोमवारी (ता. ३) दुपारी तीन ते पाचच्या दरम्यान घडली..नीलम बालाजी निरफळ (वय ३८, रा. उपळाई रोड, शेंडगेप्लॉट, बार्शी) असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे. नीलम यांनी दुपारी तीनच्या दरम्यान पतीला फोन करून सांगितले होते की, आज घरी तुळशीचा विवाह करायचा आहे तुम्ही लवकर या, येताना विवाहाचे साहित्य घेऊन या. त्यानुसार पती बालाजी हे सायंकाळी घरी आले. तेव्हा मुख्य गेटला कुलुप दिसले..शेजारी, आसपास पत्नी गेली असेल म्हणून वाट पाहिली. शाळेत मुलगा आणण्यास गेली असावी म्हणून शाळेत पाहिले, पण पत्नी दिसून आली नाही. अखेर गेटवरून एका मुलास घरात सोडून खिडकीतून पाहण्यास सांगितले. त्यावेळी ती झोपल्याचे दिसले. मोबाइल घरातच वाजत होता. त्यामुळे संशय आला, अशी माहिती बालाजी निरफळ यांनी पोलिसांना सांगितली..पोलिस उपअधीक्षक अशोक सायकर, पोलिस निरीक्षक बालाजी कुकडे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला असून मृतदेह अंतरिम तपासणी प्रक्रियेसाठी ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केला आहे. गुन्हा घडल्यानंतर संशयित आरोपी पोलिस ठाण्यात स्वतःहून हजर झाला. पोलिसांनी त्यास ताब्यात घेतले आहे. शहर पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते. चौकशी आणि तपासानंतर गुन्ह्याचे कारण समोर येईल असे पोलिसांनी सांगितले..