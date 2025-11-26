Barshi News : अखेर बार्शीच्या 'त्या' ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याचा मृत्यू; नोकरीवरुन काढून टाकण्याची दिली होती धमकी

बार्शी - वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या त्रासाला कंटाळून ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याने आत्महत्या केली असून, गुन्हा दाखल केल्याशिवाय मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, अशी भूमिका नातेवाईकांसह महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन संघटनेने घेतल्यानंतर तब्बल बारा तासानंतर पोलिसांनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा झाला असून, गुन्हा दाखल होताच मृतदेह ताब्यात घेतला..कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी यांचेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, मुलगी दिव्या बावीस्कर यांनी फिर्याद दाखल केली ग्रामविकास अधिकारी प्रकाश भगवान बाबीस्कर (वय-४९, रा. संब्रत नगर, गाडेगाव रोड, बार्शी) यांनी आत्महत्या केली ही घटना १९ नोव्हेंबर ते २५ नोव्हेंबर दरम्यान घडली.फिर्यादीत म्हटले आहे की, अंबड (ता. माढा) येथे प्रकाश बावीस्कर ग्रामविकास अधिकारी होते बुधवार (ता. १९) रोजी वडिल व आईच्या मोबाईलवर फोन आला होता. मी शेजारीच बसले होते तेव्हा साहेब म्हणाले, तुम्हाला यावे लागत आहे, त्यावर वडिलांनी मी येऊ शकत नाही, तरीही एक तासात येण्याचा प्रयत्न करतो..वडिलांना कोणाचा फोन होता विचारले असता विस्तार अधिकारी अक्षय शेंडगे यांचा फोन येत आहे की, भुजबळ साहेब आले आहेत ते मला तात्काळ ऑफिसमध्ये भेटण्यासाठी बोलावत आहेत. त्यानंतर वडिल खूप तणावात होते.आईने तुम्ही इतके तणावात का आहेत? असे विचारल्यानंतर त्यांनी सांगितले की यापुर्वी मी पैसे दिले आहेत,मला पुन्हा पैसे मागत आहेत, मी आता कोठून पैसे देणार आहे, मला फोनवर वारंवार पैशाची मागणी करीत आहेत, ऑफिसमध्ये माझे अधिकारी मला अफरातफरीच्या गुन्ह्यामध्ये तुला अडकवून नोकरीवरुन काढून टाकण्याची धमकी देत आहेत या त्रासाला मी कंटाळलो आहे असे सांगितले..बुधवार (ता. १९) रोजी दुपारी अडीचच्या सुमारास घरात काहींतरी पडल्याचा आवाज येताच आई घरात धावत आली. त्यावेळी वडिलांनी स्वयंपाक घरात फॅनला दोरीने गळफास घेतल्याचे दिसले. त्यावेळी आईने त्यांना पायाला धरुन वर उचलून धरुन ठेवून मला ओरडून बोलावले माझे दारास बाहेरुन कडी लावली होती.आरडा-ओरड केल्यानंतर शेजारी राहणाऱ्यांनी कडी उघडली त्यांना खाली घेतले त्यावेळी श्वास सुरु होता त्वरीत रुग्णालयात दाखल केले उपचार सुरु असताना वडिलांचे मंगळवार (ता. २५) रोजी रात्री साडेअकरा वाजता निधन झाल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी घोषित केले आत्महत्येस त्यांच्या कार्यालयातील अधिकारी जबाबदार आहेत असे म्हटले आहे..ग्रामीण रुग्णालय येथे प्रकाश बावीस्कर यांचेवर शवविच्छेदन झाल्यानंतर नातेवाईक व संघटनेने गुन्हा दाखल झाल्याशिवाय मृतदेह ताब्यात घेणार नाही. अशी भूमिका पोलिस निरीक्षक बालाजी कुकडे यांचेसमोर मांडली यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी, नातेवाईक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.सर्वजण दुपारी बारानंतर मृतदेह ग्रामीण रुग्णालयात ठेऊन शहर पोलिस ठाण्यात आले. त्यावेळी नातेवाइकांची जिल्हा पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांची नातेवाईकांसह संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची चर्चा झाली गुन्हा दाखल करुन घेण्याचे आदेश दिले..सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत संघटनेचे पदाधिकारी, महिला कर्मचारी बसून होते गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सर्वजण मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी परत रुग्णालयात गेले. प्रकाश बावीस्कर यांचे (मुळ रा. कोळंबा, ता. चोपडा, जि. जळगाव) येथे अंतिम संस्कार करण्यासाठी नेण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.