Solapur Crime : सावकारांच्या छळाला कंटाळून नगरपरिषद कर्मचाऱ्याने संपवले जीवन; सात जणांविरोधात गुन्हा दाखल

Solapur Money Lenders Harassment : पत्नीने दिलेल्या फिर्यादीनुसार, सावकारांनी वारंवार घरात येऊन जातीवाचक शिवीगाळ, अपमान आणि धमक्या दिल्या. “हातपाय मोडू, खोटा गुन्हा दाखल करू” अशा धमक्यांनी कर्मचाऱ्याला भीतीने ग्रासले.
The dark side of private money lending surfaces in Barshi

बार्शी : कौटुंबिक खर्चासाठी नगरपरिषदेतील कर्मचाऱ्याने वेतन कमी आणि वेळेवर पगार होत नसल्याने खासगी सावकारांकडून व्याजाने पैसे घेतल्यानंतर जमेल तसे फेडत असताना देखील मागील आठ महिन्यांपासून सावकारांनी तगादा लावला , हातपाय मोडू , सेवेच्या ठिकाणी गोंधळ घालू , महिला आणून छेडछाडीचा गुन्हा दाखल करु अशी धमकी देत जातीवाचक शिवीगाळ केल्यामुळे पतीने आत्महत्या केली , पतीलाआत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात सात खासगी सावकारांविरोधात गुन्हा दाखल झाल्याने शहरासह नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे .

