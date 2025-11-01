Solapur Crime : सावकारांच्या छळाला कंटाळून नगरपरिषद कर्मचाऱ्याने संपवले जीवन; सात जणांविरोधात गुन्हा दाखल

-प्रशांत काळेबार्शी : कौटुंबिक खर्चासाठी नगरपरिषदेतील कर्मचाऱ्याने वेतन कमी आणि वेळेवर पगार होत नसल्याने खासगी सावकारांकडून व्याजाने पैसे घेतल्यानंतर जमेल तसे फेडत असताना देखील मागील आठ महिन्यांपासून सावकारांनी तगादा लावला , हातपाय मोडू , सेवेच्या ठिकाणी गोंधळ घालू , महिला आणून छेडछाडीचा गुन्हा दाखल करु अशी धमकी देत जातीवाचक शिवीगाळ केल्यामुळे पतीने आत्महत्या केली , पतीलाआत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात सात खासगी सावकारांविरोधात गुन्हा दाखल झाल्याने शहरासह नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे ..निलेश खुडे ( रा. सुभाषनगर, लहुजी चौक बार्शी ) , प्रशांत माने ( रा. बालाजी कॉलनी बार्शी ) , विशाल गुगळे ( रा. बार्शी ) , अतुल कांबळे ( रा. मंगळवार पेठ, झोपडपट्टी बार्शी ) , संगिता विजय पवार ( रा. ४२२ , गाडेगाव रोड बार्शी ) , सचिन शाम सोनवणे ( रा. भीमनगर बार्शी ), संतोष नानासाहेब कळमकर रा. ४२२ गाडेगाव रोड, बार्शी ) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या सावकारांची नावे आहेत ,गणेश गोविंद बनसोडे ( वय ४५ , रा . म्हाडा कॉलनी , गाडेगाव रोड , बार्शी , जि . सोलापूर ) असे आत्महत्या केलेल्या नगरपरिषद कर्मचाऱ्याचे नाव आहे पत्नी वैशाली बनसोडे यांनी फिर्याद दाखल केली ही घटना शुक्रवार ( ता . ३१ ) रोजी पहाटे सहाच्या दरम्यान उघडकीस आली..फिर्यादीत म्हटले आहे की , पती गणेश बनसोडे दोन मुले शिवम,श्रवण असे एकत्रित राहणेस असून पती बार्शी नगरपरिषदेत सफाई कर्मचारी म्हणून गेली दहा वर्षापासून नोकरी करीत होते त्यांचे उत्पन्नावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. माझे दोन्ही मुलांसह गुरुवार ( ता .१६ ) रोजी माहेरी सोलापूर येथे दिवाळी सणासाठी गेले होते शुक्रवार ( ता .३१ )रोजी सकाळी साडेसातच्या सुमारास सोलापूर येथे घरी असताना शितल खलसे हिने फोनद्वारे कळविले की, "तुझे पती गणेश याने ग्रामीण रुग्णालयसमोर अंकुश शिंदे यांचे कॅंटीनमध्ये फाशी घेतली आहे..Nashik Crime : विसे मळा गोळीबार प्रकरणातील बागूल टोळीच्या अडचणीत वाढ; ५७ लाख रुपये वसूल केल्याचा फिर्यादीचा आरोप.तात्काळ माझे दोन मुले व नातेवाईक असे सर्वजण बार्शी ग्रामीण रुग्णालय येथे पोहचलो तेथे पोलिसांनी पतीचा मृतदेह अंतिम प्रक्रियेसाठी ठेवला होता त्यानंतर अंत्यविधी केला. पतीस पगार कमी असल्या कारणाने तसेच वेळेवर पगार होत नसल्यामुळे घरगुती अडचणीसाठी त्यांचे ओळखीचे निलेश खुडे, प्रशांत माने, विशाल गुगळे, अतुल कांबळे, संगिता पवार, सचिन सोनवणे आणि संतोष कळमकर यांच्याकडून एक वर्षापूर्वी वेळोवेळी व्याजाने पैसे घेतले होते त्यांचे व्याजाने घेतलेले पैसे गणेश त्याच्या येणारे पगारातून जमेल तसे फेडत होता.परंतु मागील सात -आठ महिन्यापासून सर्वांनी गणेश यास व्याजाचे पैसे परत देण्यासाठी तगादा लावला होता त्यांच्यापैकी प्रशांत माने, संगिता पवार, संतोष कळमकर वारंवार आमच्या घरी येऊन गणेश व मला आमचे पैसे तात्काळ द्या अन्यथा गणेश यास "तुला बघून घेतो, तुझे हातपाय मोडतो, तुझे कामाचे ठिकाणी येऊन गोंधळ घालतो असे म्हणत जातीवाचक शिवीगाळ करून "तुझी लायकी नाही, तू आमचे पैसे कशाला घेतले , तू जातीवरच जाणार असे जातीवाचक बोलून अपमान करत होते..संगिता पवार हिने दसऱ्यावेळी घरी येऊन तुला पैसे देणे होते का नाही? नाहीतर मी काही महिलांना घेऊन तुझेवर छेडछाडीचा खोटा गुन्हा दाखल करेन अशी धमकी दिली होती तसेच सर्वजण गणेश यास वारंवार फोन करुन, बाहेर भेटून व्याजासाठी सारखे त्रास देत होते त्यामुळे पती गणेश कायम मानसिक तणावाखाली असायचे, सारखे टेंशन घ्यायचे, त्यांना मी "टेन्शन घेवु नका, आपण यातून काहीतरी मार्ग काढू" असा धीर देत होते. परंतु पती गणेश यांनी सर्वांच्या त्रासाला कंटाळून गळफास घेवून आत्महत्या केलेली आहे आत्महत्या करतेवेळी त्यांचे हस्तक्षरामध्ये लिहलेल्या चार चिट्ट्या पोलिसांना पंचनाम्यादरम्यान मिळून आलेल्या आहेत चिट्ट्यामध्ये सर्वांचा उल्लेख आहे यांच्या सावकारकीच्या त्रासाला कंठाळुन आत्महत्या करत असल्याचे लिहले आहे असे पोलिसांना दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे पोलिस उपअधीक्षक अशोक सायकर तपास करीत आहेत ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.