सोलापूर

Majhi Vasundhara Abhiyan: ‘माझी वसुंधरा’ अभियानात बार्शी राज्यात तिसरी: माजी आमदार राऊत, नगरपरिषदेला मिळणार चार कोटींचे बक्षीस!

Former MLA Raut Reaction on Barshi’s green Achievement: बार्शी नगरपरिषदेला 'माझी वसुंधरा' अभियानात तिसरा क्रमांक, विकासासाठी मिळणार ४ कोटींचे अनुदान
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बार्शी शहर : सोलापूर जिल्ह्यातील एकमेव ‘अ’ वर्ग असलेल्या बार्शी नगरपरिषदेने ‘माझी वसुंधरा ०.५’ अभियानात राज्यात तिसरा क्रमांक मिळवला. बक्षीस म्हणून राज्य सरकारकडून शहरांतर्गत विकास कामांसाठी ४ कोटी रुपये मिळणार असल्याची माहिती माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी गुरुवारी (ता. १९) डॉ. जगदाळे मामा सभागृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

