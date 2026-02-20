Majhi Vasundhara Abhiyan: ‘माझी वसुंधरा’ अभियानात बार्शी राज्यात तिसरी: माजी आमदार राऊत, नगरपरिषदेला मिळणार चार कोटींचे बक्षीस!

बार्शी शहर : सोलापूर जिल्ह्यातील एकमेव ‘अ’ वर्ग असलेल्या बार्शी नगरपरिषदेने ‘माझी वसुंधरा ०.५’ अभियानात राज्यात तिसरा क्रमांक मिळवला. बक्षीस म्हणून राज्य सरकारकडून शहरांतर्गत विकास कामांसाठी ४ कोटी रुपये मिळणार असल्याची माहिती माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी गुरुवारी (ता. १९) डॉ. जगदाळे मामा सभागृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. .मंत्री नितीन गडकरींचे सोलापूरला गिफ्ट! भुरीकवठे-वागदरी-अक्कलकोट-नागणसूर-तोळणूर महामार्गासाठी ३५३ कोटी; ४७ किमीचा रस्ता आता होणार १२ मीटरचा...यावेळी नगराध्यक्षा तेजस्विनी कथले, उपनगराध्यक्ष रोहित पाटील, बांधकाम सभापती दीपक राऊत, पाणीपुरवठा सभापती संतोष बारंगुळे, मुख्याधिकारी तैमूर मुलाणी, कर अधिकारी विठ्ठल पाटोळे, जलदाय अभियंता अजय होनखांबे यांच्यासह नगरसेवक उपस्थित होते..शासनातर्फे पृथ्वी, वायू, जल, अग्नी आणि आकाश या निसर्गाशी संबंधित पंचतत्त्वावर आधारित ‘माझी वसुंधरा’ अभियान हे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २ ऑक्टोबर २०२० पासून राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार माझी वसुंधरा अभियानाच्या भाग ५ मध्ये जून २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत हे अभियान राबविण्यात आले..या अभियानात राज्यातील ४२२ स्थानिक संस्था तसेच २७ हजार ८९५ ग्रामपंचायती अशा एकूण २८ हजार ३१७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सहभाग घेतला होता. सर्व अमृत गट, सर्व नगरपरिषद व नगरपंचायत गट आणि ग्रामपंचायत गट अशा तीन गटांमध्ये मूल्यमापन करण्यात आले. यामध्ये १ ते ३ लाख लोकसंख्या असलेल्या राज्यस्तरावरील नगर परिषदेमध्ये सातारा नगरपरिषदेने प्रथम क्रमांक, इचलकरंजी महानगरपालिकेने दुसरा तर सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी नगरपरिषदेने तिसरा क्रमांक पटकावला आहे..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...विकासकामांसाठी प्रस्ताव मागवणारमाजी आमदार राऊत म्हणाले, या अभियानात यशस्वी झालेल्या नगरपरिषदांना बक्षिसे देण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. या निधीतून शहरातील प्रभागनिहाय विविध विकासकामे राबविण्यासाठी नगरसेवकांकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. सत्ताधारी भाजप व महायुतीच्या नगरसेवकांना याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. विविध विकासकामांच्या माध्यमातून बार्शीचा चेहरा बदलू, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.