Barshi Crime : वैराग परिसरातील २१ वर्षीय तरुण अटकेत; अमेरिकन बनावटीच्या पिस्तूलसह जिवंत काडतूस मिळाले!

बार्शी : शेंद्री (ता.बार्शी) येथे बार्शी-कुर्डुवाडी रस्त्यावर एका हॉटेलजवळ एक तरुण पिस्तूल घेऊन भल्या पहाटे फिरत असल्याची माहिती पोलिसांना समजताच पोलिसांनी घटनास्थळी छापा टाकून त्यास अटक केली पिस्तूलसह दुचाकी जप्त करुन तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. अरबाज जिलाली जमादार(वय २१ वर्षे रा.संजयनगर,वैराग ता.बार्शी जि.सोलापूर)असे गुन्हा दाखल झालेल्या तरुणाचे नाव आहे पोलिस राहूल बोंदर यांनी फिर्याद दाखल केली ही घटना गुरुवार(ता.११)रोजी पहाटे साडेतीन वाजता घडली..फिर्यादीत म्हटले आहे की,सहायक पोलिस निरीक्षक दिलीप ढेरे यांना गोपनीय बातमीदारांमार्फत बातमी मिळाली की शेंद्री फाटा परिसरात एक इसम बेकायदेशीररित्या विनापरवाना पिस्तूल घेऊन फिरत असल्याची माहिती मिळाली सहायक पोलिस निरीक्षक दिलीप ढेरे यांचेसमवेत मी,पोलिस हवालदार केकाण, बिरकले खासगी वाहनाने बार्शी ते कुर्डुवाडी रोड शेंद्री फाटा येथे गेलो..पोलिस पथक शेंद्री फाटा परिसरात थांबून संशयित वाहने व इसमांची तपासणी करीत असताना एका हॉटेल समोर एस इसम संशयीतरित्या मोटर सायकलवर थांबलेला दिसला संशय आल्याने त्याचेकडे तेथे थांबण्याचे कारण विचारले असता त्याने प्रथम समाधानकारक उत्तर न देता उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यास विश्वासात घेवून सखोल विचारपूस केली असता त्याचेकडे एक पिस्टल असल्याचे सांगितल्याने दोन पंचासमक्ष त्याचे नाव पत्ता विचारले असता त्याने त्याचे नाव अरबाज जिलाली जमादार असे सांगितले त्याची हॉटेलसमोर लावलेल्या लाईटच्या उजेडात पंचासमक्ष झडती घेतली असता एक पिस्टल,एक मॅगजिन व त्यामध्ये जिवंत काडतूस(बुलेट)मिळून आली..तरुणाकडे शस्त्र परवाना बाबत विचारपूस केली असता त्याचेकडे शस्त्र परवाना नसल्याचे सांगितले विनापरवाना बेकायदेशीररित्या त्याचे कब्जात पिस्टल(अग्निशस्त्र)व एक जिवंत काडतूस घेवून फिरत असल्याची खात्री झाली पिस्टल व मोटर सायकलचा सविस्तर पंचनामा करुन जप्त करण्यात आले..काळ्या व विटकरी रंगाचे पिस्टल २५ हजार रुपये किंमतीचे असून त्याचे बॅरलवर एका बाजूस MADE IN U.S.A.NO 70 व एका बाजूस 7.05mm असे छापील नाव असलेले त्यामध्ये मॅगजिन व त्यामध्ये एक जिवंत काडतूस (बुलेट) असून त्यावर kf 7.05 असे छापलेले आहे काळ्या रंगाची दुचाकी नं.एम एच १३ इ आर ७१२९ जप्त करण्यात आली आहे पोलिस हवालदार धनराज केकान अधिक तपास करीत आहेत..