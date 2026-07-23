Barshi Accident: बार्शी हादरली! रस्त्यावरून घरी जाताना शिक्षक व चिमुकल्याचा जीव गेला; बार्शीत भीषण अपघात

बार्शी : बार्शी शहराबाहेरील बाह्यवळण रस्त्यावरील बीआयटी कॉलेजसमोर मंगळवारी (ता. २१) सायंकाळी झालेल्या भीषण अपघातात शिक्षक राजेश मोहन सोनवणे (वय ५०) यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्यांचा ११ वर्षीय मुलगा तेजस ऊर्फ स्वराज राजेश सोनवणे याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या दुहेरी मृत्यूमुळे बार्शी शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.सायंकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास बीआयटी कॉलेजसमोरील रस्त्यावर एका अज्ञात चारचाकी वाहनाने दोघांना धडक दिल्याची माहिती निर्भया पथकाचे कर्मचारी बाबासाहेब घाडगे व डायल-११२ पथकाला मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन जखमींना ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. .डॉक्टरांनी राजेश सोनवणे यांना तपासून मृत घोषित केले, तर गंभीर जखमी झालेल्या तेजसला उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात हलविले. मात्र, बुधवारी (ता. २२) सकाळी उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून तपास सुरू केला. अपघातस्थळापासून काही अंतरावर वाहनाची क्रमांक प्लेट आढळून आली..तसेच प्रत्यक्षदर्शी नागरिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार अपघात करणारे वाहन (एमएच १३ ईएक्स २२८२) असल्याचे निष्पन्न झाले. तपासाअंती हे वाहन महेश काजळे (रा. अरणगाव, ता. बार्शी) यांच्या ताब्यात असल्याचे समोर आले. पोलिसांनी संशयितासह अपघातग्रस्त वाहन येरमाळा परिसरातून ताब्यात घेतले आहे. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.मृत राजेश सोनवणे यांचा मोठा मुलगा सक्षम सोनवणे (वय १९) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, त्यांचे वडील व लहान भाऊ रस्त्याच्या कडेला पायी घरी जात असताना भरधाव व निष्काळजीपणे चालविण्यात आलेल्या कारने त्यांना मागून जोरदार धडक दिली. अपघातानंतर चालकाने पलायन केल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे. या प्रकरणी महेश काजळे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.