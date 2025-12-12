Solapur Crime : ‘हलगी का वाजवत जातोस?’ म्हणत हल्ला; बार्शीच्या वांगरवाडीत चार जणांविरोधात 'ऍट्रॉसिटी गुन्हा दाखल!

बार्शी : वांगरवाडी(ता.बार्शी) येथे ग्रामदैवत वेताळसाहेब दर्शनासाठी जाण्यास हलगी वाजवण्याची सुपारी घेऊन हलगी वाजवत जात असताना चौघांनी काठीने,लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करुन जखमी केले,जातीवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी बार्शी तालुका पोलिस ठाण्यात चार जणांविरोधात अॅट्रासिटीचा गुन्हा दाखल झाला आहे.कमलेश तुपे,अनिल तुपे,समाधान नलावडे,रामदास तुपे(सर्व रा.वांगरवाडी)अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत बाळू शिंदे(वय ६०,रा.वांगरवाडी)यांनी फिर्याद दाखल केली ही घटना सोमवार(ता.८)रोजी रात्री साडेनऊ वाजत घडली..फिर्यादीत म्हटले आहे की,गावातील मनोज काळे यांनी हलगी वाजवण्याची सुपारी दिली होती त्यानुसार ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर चौकात सहकारी रामहरी लोखंडे याचे समवेत हलगी घेऊन आलो तेथे मनोज काळे,रविकांत साळुंखे,गणेश काळे,भालचंद्र घोलप इतर कार्यकर्ते रात्री साडेनऊ वाजता जमा झाले..Kolhapur Friend Killed Case : कोल्हापुरात खांबाला गळा आवळून मित्राचा खून, कारण ऐकून धक्काच बसेल; मित्राला संपवून घरी निवांत झोपला पण....आपल्याला ग्रामदैवत वेताळसाहेब दर्शनासाठी वाजवत जायचे आहे असे सांगितले त्यानुसार हलगी वाजवत सर्व निघालो गावातील पाण्याच्या टाकीजवळ येताच कमलेश तुपे,अनिल तुपे, समाधान नलावडे,रामदास तुपे उभे होते. चौघांनी जातीवाचक शिवीगाळ करीत तुला मस्ती आली आहे का ? हलगी वाजवत चाललास असे म्हणत हातावर काठीने मारहाण करुन लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली त्यावेळी इतरांनी भांडण सोडवले असे म्हटले आहे पोलिस उपअधीक्षक अशोक सायकर तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.