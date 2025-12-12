सोलापूर

Solapur Crime : ‘हलगी का वाजवत जातोस?’ म्हणत हल्ला; बार्शीच्या वांगरवाडीत चार जणांविरोधात 'ऍट्रॉसिटी गुन्हा दाखल!

Barshi Atrocity Case : वांगरवाडीत ग्रामदैवताच्या दर्शनाला जाताना हलगी वाजवत असल्याच्या कारणाने एका व्यक्तीवर जातीय शिवीगाळ करत काठी व लाथाबुक्क्यांनी हल्ला झाला. या प्रकरणी चौघांविरोधात अॅट्रासिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
बार्शी : वांगरवाडी(ता.बार्शी) येथे ग्रामदैवत वेताळसाहेब दर्शनासाठी जाण्यास हलगी वाजवण्याची सुपारी घेऊन हलगी वाजवत जात असताना चौघांनी काठीने,लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करुन जखमी केले,जातीवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी बार्शी तालुका पोलिस ठाण्यात चार जणांविरोधात अॅट्रासिटीचा गुन्हा दाखल झाला आहे.कमलेश तुपे,अनिल तुपे,समाधान नलावडे,रामदास तुपे(सर्व रा.वांगरवाडी)अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत बाळू शिंदे(वय ६०,रा.वांगरवाडी)यांनी फिर्याद दाखल केली ही घटना सोमवार(ता.८)रोजी रात्री साडेनऊ वाजत घडली.

