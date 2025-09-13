सोलापूर

Barshi Lok Adalat : राष्ट्रीय महालोक अदालतीला बार्शीत जत्रेचे स्वरूप! ३ हजार ८७१ प्रकरणे तडजोडीने मिटवली

बार्शी न्यायालयात आयोजीत केलेल्या राष्ट्रीय महालोक अदालतीत ३७३ प्रलंबित दिवाणी तसेच तडजोडपात्र फौजदारी खटले.
बार्शी - बार्शी न्यायालयात आयोजीत केलेल्या राष्ट्रीय महालोक अदालतीत ३७३ प्रलंबित दिवाणी तसेच तडजोडपात्र फौजदारी खटले, दाखल पुर्व ३ हजार ४९८ असे ३ हजार ८७१ इतकी प्रकरणे तडजोडीने मिटवून सुमारे अनुक्रमे २५ कोटी ९८ लाख ६३ हजार ७०३,दाखलपुर्व प्रकरणांत ८८ लाख ७७ हजार ५६९ रूपयांची वसुली झाली.

