सोलापूर

Barshi Women: बार्शीच्या महिलांचा प्रेरणादायी पुढाकार; गोशाळेसाठी २५०० किलो अन्नधान्य व चाऱ्याचे दान, जिंकली सर्वांची मने

Maheshwari Satsang Group organizes cow service initiative: बार्शीच्या माहेश्वरी सत्संग ग्रुपच्या २५ महिलांचा अनोखा तुलादान उपक्रम; २५०० किलो अन्नधान्य व चाऱ्याच्या दानातून गोसेवेचा आदर्श
2,500 Kg of Essentials Donated to Gaushala in Remarkable Women-Led Initiative

2,500 Kg of Essentials Donated to Gaushala in Remarkable Women-Led Initiative

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : ​अधिक मासाचे औचित्य साधून सोलापूरच्या विडी घरकुल येथील रंगनाथ मंदिर गोशाळेत एक प्रेरणादायी सोहळा पार पडला. बार्शीच्या माहेश्वरी सत्संग ग्रुपच्या २५ महिलांनी पुढाकार घेत येथे ‘तुलादान’ करून २५०० किलो विविध वस्तूंचे दान केले. गोशाळेच्या इतिहासात बार्शीच्या महिलांतर्फे आयोजित केलेला हा पहिलाच उपक्रम ठरला आहे.

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