Barshi Women: बार्शीच्या महिलांचा प्रेरणादायी पुढाकार; गोशाळेसाठी २५०० किलो अन्नधान्य व चाऱ्याचे दान, जिंकली सर्वांची मने

सोलापूर : अधिक मासाचे औचित्य साधून सोलापूरच्या विडी घरकुल येथील रंगनाथ मंदिर गोशाळेत एक प्रेरणादायी सोहळा पार पडला. बार्शीच्या माहेश्वरी सत्संग ग्रुपच्या २५ महिलांनी पुढाकार घेत येथे ‘तुलादान’ करून २५०० किलो विविध वस्तूंचे दान केले. गोशाळेच्या इतिहासात बार्शीच्या महिलांतर्फे आयोजित केलेला हा पहिलाच उपक्रम ठरला आहे. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...मंगळवारी (ता. ९) दुपारी ३ वाजल्यापासून रंगनाथ स्वामी मंदिरात सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, रामरक्षा स्तोत्र आणि विष्णुसहस्रनाम पठण करण्यात आले. या धार्मिक वातावरणानंतर सायंकाळी ७ वाजता २५ महिलांची गोग्रास, गूळ, सरकी, गहू भुस्सा, मका, तूर, सैंधव मीठ आणि पाणी आदी वस्तूंच्या माध्यमातून तुला करण्यात आली..पद्मा भुतडा यांची भावनाया उपक्रमाबाबत आपल्या भावना व्यक्त करताना माहेश्वरी सत्संग ग्रुपच्या सदस्य पद्मा भुतडा म्हणाल्या, ‘अधिकमास निमित्त विडी घरकुल येथील रंगनाथ गोशाळेला भेट देऊन गोसेवा करण्याची इच्छा होती. ती इच्छा आज पूर्ण झाली. दुपारी तीन वाजल्यापासून ते रात्री ९ वाजेपर्यंतचा वेळ गोसेवेत दिल्याचे समाधान इतर कोणत्याही सेवेने मिळाले नसते. याकामी सरिता बंग यांच्यासह सर्व महिलांची मदत झाली.’.गोसेवेसाठी विशेष योगदानदानामध्ये १५०० किलो हिरवा चारा (गोग्रास), ३८० किलो तूर, ३८० किलो गहू भुस्सा, १०८ किलो सरकी आणि ६० किलो गूळ अशा एकूण २५०० किलो वस्तूंचे दान करण्यात आले. गोशाळेतील गायींना चारा देऊन या उपक्रमाची सांगता झाली. या कामी गोपाळ सारडा, सागर सारडा, दुर्गेश तांबे, चंद्रमोहन बुरा आणि ऋषीकेश यादगिरी या गोसेवकांनी विशेष सेवा बजावली..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.ग्यानेंद्र तिवारी यांचा दृष्टिकोनतुलादानाचे महत्त्व सांगताना ग्यानेंद्र तिवारी म्हणाले, ‘अधिक मासात गोसेवा व तुलादान करण्याने त्याचे फळ कैक पटींनी जास्त मिळते. तुलादान म्हणजे मानवातील अहंकाराचे दान केल्यासारखेच आहे. हे दान परोपकार कोटीत मोडते. श्रीकृष्णावरील प्रेमाचा अहंकार आलेल्या सत्यभामाने अहंकारापोटीच तुलादान केले. परंतु तिच्या सर्व संपत्तीपुढे रुक्मिणी मातेने अर्पण केलेले तुलसीपान देखील भारी पडले व सत्यभामाचा अहंकार गळाला, म्हणूनच हे तुलादान महत्त्वाचे आहे.’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.