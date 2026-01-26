सोलापूर

Solapur News: दिल्ली प्रजासत्ताक दिनात बार्शीच्या पिता-पुत्रास सनई वादनाची संधी; सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून खास आमंत्रित!

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बार्शी शहर: शहरातील चाटे गल्ली येथील सचिन राऊत व त्यांचे चिरंजीव सोहम राऊत यांना दिल्ली येथील प्रजासत्ताक दिनानिमित्त होणाऱ्या परेडमध्ये सनई वादनाची संधी मिळाली आहे. सांस्कृतिक मंत्रालयाने त्यांना खास आमंत्रित केलेले आहे.

Republic Day
New Delhi
barshi
district
father and son
Solapur

