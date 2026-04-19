Basaveshwar Memorial Mangalgad: बसवेश्वर स्मारकाचा प्रश्न रखडलेलाच; १५ एकर जागा निश्चित, तरी कामाला सुरुवात कधी?

मंगळवेढ्यातील महात्मा बसवेश्वर स्मारकाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून, आता १५ एकर जागा निश्चित होऊनही प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात कधी होणार, असा सवाल नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे..पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी स्मारकासाठी कृष्ण तलाव परिसरातील १५ एकर जागेचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविल्याचे सांगितले असले, तरी निधी आणि कामाच्या सुरुवातीबाबत अनिश्चितता कायम आहे. यामुळे स्मारकाच्या साडेसातीचे विघ्न संपणार कधी, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..महात्मा बसवेश्वर स्मारकाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध टप्प्यांवर अडकलेला आहे. स्वर्गीय आमदार भारत भालके यांनी या प्रश्नाला प्रथम गती दिली होती. त्यानंतरही विधानसभेत वारंवार पाठपुरावा झाला. २०२१ च्या अर्थसंकल्पात निधीची घोषणा झाली, मात्र प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात झाली नाही..दरम्यान, गतवर्षी विविध आमदारांनी हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला. यापूर्वी २०१७ मध्ये २५ एकर जागा निश्चित करण्यात आली होती, मात्र पुढील प्रक्रिया रखडली. अलीकडे स्मारक समितीची बैठक होऊन जागा निश्चित झाली असली, तरी समितीच्या पुनर्रचनेचीही मागणी होत आहे..शहरात नुकत्याच झालेल्या जनजागृती उपक्रमांमुळे या प्रश्नावर चर्चा रंगली आहे. महात्मा बसवेश्वरांना लोकशाहीचे जनक मानले जाते. त्यांच्या स्मारकासह विधानभवनात पुतळा उभारण्याची मागणीही पुढे आली आहे. एकीकडे राजकीय पाठबळ मजबूत होत असताना, दुसरीकडे प्रत्यक्ष कामाच्या प्रतीक्षेत नागरिक आहेत. त्यामुळे स्मारकाचा प्रश्न मार्गी कधी लागणार, याकडे मंगळवेढ्याचे लक्ष लागले आहे.