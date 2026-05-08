SSC Exam Result : लोड शेडिंगच्या त्रासात कंदिलाखाली केला अभ्यास; दररोजचा १४ किलोमीटरचा प्रवास कधी सायकलवरून तर कधी लिफ्ट मागून, अनुराग गोरेने दहावीला मिळवले ९०.६० गुण

माढा - घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची असताना व शेतातच वस्तीवर राहिला असल्याने लोड शेडिंगचा वारंवार त्रास होत असतानाही उपळाई खुर्द ( ता. माढा) येथील केदार वस्तीवरील अनुराग अंकुश गोरे याने दहावीच्या परीक्षेत ९०.६० टक्के गुण मिळवले आहेत. तो माढयातील सहकारमहर्षी गणपतराव साठे जिल्हा परिषद प्रशालेचा विद्यार्थी आहे. .लोड शेडिंमुळे रात्री उजेडाची सोय नसताना कधी कंदील घेऊन, कधी मोबाईलची बॅटरी तर कधी साध्या बॅटरीच्या उजेडात अनुराग गोरे याने अभ्यास केला. तो पाचवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत व आठवीच्या एनएमएमएस परीक्षेत गुणवत्ता यादी आलेला होता. आॅलिंपियाड परीक्षेतही तो दुसऱ्या फेरीसाठी पात्र झाला होता.केदार वस्तीवरून माढ्यातील शाळेमध्ये अंदाजे १४ किलोमीटरचे अंतर अनुराग दररोज रसायकलवरून तर कधी इतर मोटरसायकलवाल्यांना हात करून लिफ्ट घेऊन तो जा - ये करत होता. या प्रवासातही त्याचा वेळ खर्च पडत होता. तरी अभ्यास तिची काठी व जिद्द न सोडता त्याने दहावीला चांगले गुण प्राप्त केले..वडील अंकुश गोरे यांचे बी. काॅम. पर्यंत शिक्षण झाले आहे. आई बारावी झाली असून ती अंगणवाडी सेविका म्हणून काम करते. दुसरा भाऊ अनुप एमएचे शिक्षण घेत आहे. अंकुश गोरे यांना केवळ एक एकर जमीन असून ते स्वतःची शेती करतात व इतरांच्या शेतातही मजुरी करतात. घरची परिस्थिती बेताची आहे..मात्र दोन्ही मुलांना उच्च शिक्षण देण्याची अंकुश गोरे यांची इच्छा असल्याने सर्व प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत ते मुलांना शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र ग्रामीण भागात वस्तीवर घर असल्यामुळे लोड शेडिंगचा वारंवार त्रास होत होता. विशेषत: रात्री अनुराग याच्या अभ्यासात लोड शेडिंग मुळे व्यत्यय येत होता. लोडशेडींग असताना त्याने कंदील, मोबाईल व बॅटरीचा उजेडात अभ्यास केला.आईला कधी घर कामात तर वडिलांना शेतातील कामात वडिलांना मदत करत करत अभ्यास केला. आजी रुक्मिणी त्यांच्याकडून शिक्षणासाठी त्याला प्रेरणा मिळाली. अभियंता होऊन आई-वडिलांच्या कष्टाचे चीज करण्याची त्याची इच्छा आहे.