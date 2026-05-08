SSC Exam Result : लोड शेडिंगच्या त्रासात कंदिलाखाली केला अभ्यास; दररोजचा १४ किलोमीटरचा प्रवास कधी सायकलवरून तर कधी लिफ्ट मागून, अनुराग गोरेने दहावीला मिळवले ९०.६० गुण

घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची असताना व शेतातच वस्तीवर राहिला असल्याने लोड शेडिंगचा वारंवार त्रास होत असतानाही....
माढा - घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची असताना व शेतातच वस्तीवर राहिला असल्याने लोड शेडिंगचा वारंवार त्रास होत असतानाही उपळाई खुर्द ( ता. माढा) येथील केदार वस्तीवरील अनुराग अंकुश गोरे याने दहावीच्या परीक्षेत ९०.६० टक्के गुण मिळवले आहेत. तो माढयातील सहकारमहर्षी गणपतराव साठे जिल्हा परिषद प्रशालेचा विद्यार्थी आहे.

