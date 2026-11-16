Mangalwedha : भाळवणीतील सोलार प्लांटला चोरट्यांचा फटका; ३५०० मीटर डीसी केबल चोरीला

मंगळवेढा :- तालुक्यातील भाळवणी येथील नेक्सजेन किनेटक सोल्युशन प्रा. लि. कंपनीच्या सोलार प्लांटमधून अज्ञात चोरट्याने 2 लाख 45 रू किमतीची 3500 मीटर लांबीची डीसी केबल कापून चोरून नेल्याची घटना घडली. या प्रकरणी मंगळवेढा पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला..या प्रकरणाची फिर्याद टेक्निशियन शिवाजी महादेव खाडेकर ( रा. हिवरगाव) यांनी दिली. पोलीस सूत्राने दिलेल्या 13 नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी 6 वाजता फिर्यादी आणि ब्रँच मॅनेजर सय्यद मोहंमद अली यांनी प्लांटची पाहणी करून सर्व सुरळीत असल्याची खात्री केली. सुरक्षा रक्षक अनिल दोडके आणि आनंदा शिंदे यांना सूचना देऊन ते निघून गेले..दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 14 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 6.15 वाजता सुरक्षा रक्षक आनंदा शिंदे याने फोन करून सोलार पॅनलजवळील डीसी केबल कोणीतरी कापून चोरून नेल्याचे सांगितले. घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली असता सहा इनव्हर्टरची सुमारे 3500 मीटर केबल कापून चोरीस गेल्याचे निदर्शनास आले..चोरीस गेलेल्या केबलचा आजूबाजूला शोध घेतला असता ती मिळून आली नसल्याने अखेर मंगळवेढा पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दिली. मंगळवेढा शहर व परिसरात यापूर्वी अनेक चोरीच्या घटना घडल्या आहेत त्या घटनेचा तपास लावण्यात पोलिसांना म्हणावे तितके यश आले नाही अशा परिस्थितीत भाळवणी परिसरात 132 केवी चे सबस्टेशन आहे या परिसरात 12 पेक्षा अधिक सोलर कंपन्याने आपल्या प्लांटची उभारणी केली आहे. बहुतांश कंपन्याने सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत अशा परिस्थितीत केबल चोरीच्या निमित्ताने या परिसरात पहिल्यांदाच मोठी घटना घडली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.