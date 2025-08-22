सोलापूर

Solapur News: 'मंगळवेढ्यात भिमेच्या पुराच्या पाण्याने पिकांचे नुकसान'; हातातोंडाशी आलेली पिके पाण्यात, शेतकरी चिंतेत

Bhima River Floods Damage Crops in Mangalwedha: गेल्या दिवसापासून पुणे परिसर व नगर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात मुसळधार पाऊस पडल्याने या परिसरातील वीर व उजनी धरणातील पाणी नीरा व भिमा नदीत आल्याने भिमा नदीत 1 लाख 87 हजार 850 क्युसेक्सने गुरुवारी वाहत आहे. यंदा दोन वेळा भिमा नदी पुर सदृश्य परिस्थितीत वाहिली.
मंगळवेढा:उजनी व वीर धरणातून अतिरिक्त पाणी भिमा नदीच्या पात्रात 1 लाख 87 हजार 850 क्युसेक सोडल्याने तालुक्यातील नदीकाठच्या गावाला पुराचा तडाका बसला. यामध्ये नदीकाठची हातातोंडाशी आलेली पिके सध्या पाण्यात गेल्याने शेतकऱ्याच्या चिंतेत आणखीनच भर पडली.

