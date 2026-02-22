सोलापूर

प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! भुरीकवठे-कर्नाटक रस्त्याने दळणवळण सुधारणार; विजयपूरपर्यंत होणार महामार्ग; मंत्री नितीन गडकरींची घाेषणा..

Bhurikavathe to Vijayapura Highway Announcement By Nitin Gadkari: अक्कलकोट तालुक्यातील दळणवळण सुविधांचा विकास; महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी ३५३.२३ कोटींची मंजुरी
Major Road Upgrade for Border Region; Gadkari Confirms Highway Till Vijayapura

सकाळ वृत्तसेवा
-राजशेखर चौधरी

अक्कलकोट : राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या वतीने काल भुरीकवठे ते तोळणूरजवळ असलेल्या कर्नाटक सीमेपर्यंत मंजूर झालेल्या ४७.६६३ किमी मार्गाच्या रुंदीकरणासाठी ३५३.२३ कोटींची भरीव तरतूद मंजूर केल्याची घोषणा केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली. त्यामुळे अक्कलकोट तालुक्यातील महत्त्वाची दळणवळण सुविधा पूर्णत्वास जाणार असल्याने तालुक्यात आनंद व्यक्त होत आहे.

