प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! भुरीकवठे-कर्नाटक रस्त्याने दळणवळण सुधारणार; विजयपूरपर्यंत होणार महामार्ग; मंत्री नितीन गडकरींची घाेषणा..

-राजशेखर चौधरीअक्कलकोट : राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या वतीने काल भुरीकवठे ते तोळणूरजवळ असलेल्या कर्नाटक सीमेपर्यंत मंजूर झालेल्या ४७.६६३ किमी मार्गाच्या रुंदीकरणासाठी ३५३.२३ कोटींची भरीव तरतूद मंजूर केल्याची घोषणा केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली. त्यामुळे अक्कलकोट तालुक्यातील महत्त्वाची दळणवळण सुविधा पूर्णत्वास जाणार असल्याने तालुक्यात आनंद व्यक्त होत आहे. हा महत्त्वाचा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग ५४८ बी असून तो पूर्णतः मराठवाड्यातून येतो आणि अक्कलकोट तालुक्यातून पुढे जाऊन तो इंडी मार्गे विजयपूर येथे जातो. त्यामुळे मराठवाडा येथून विजयपूरकडे जाणारी सर्व वाहने ही कमी अंतराच्या, कमी गर्दीच्या तसेच इंधन आणि वेळेची बचत करणारा महत्त्वपूर्ण महामार्ग म्हणून वापरला जाणार आहे. हा रस्ता उमरगा येथून येत असल्याने अक्कलकोट येथील नागरिकांना हैदराबाद आणि विजयपूर आणि तिथून पुढे हुबळी, शिमोगा आणि बेळगावी भागात सुद्धा जाणे अतिशय सोईस्कर आणि वाहनधारकांना आर्थिक बचत करणारा ठरणारा आहे..सदर राष्ट्रीय महामार्ग ५४८ बी अंतर्गत मराठवाडा सीमेजवळ असलेल्या अक्कलकोट तालुक्याचे शेवटचे टोक भुरीकवठे-वागदरी-अक्कलकोट-नागणसूर-तोळणूर ते महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्यसीमा जाऊन तो माशाळ ता. अफजलपूर या कर्नाटकातील पहिल्या गावातून जाणार आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्याला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा असल्याने जड वाहतूक, मालवाहतूक आणि आंतरराज्यीय प्रवास अधिक सुरक्षित व वेगवान होणार आहे. स्थानिक शेतकरी, व्यापारी, उद्योग क्षेत्र तसेच लहान-मोठ्या व्यवसायांना याचा थेट फायदा होईल..अक्कलकोट तालुक्यातील रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर जाळे विस्तारत आहे. सध्या अक्कलकोट ते बरूर हा सुद्धा २७० कोटींच्या रस्त्याचे काम सुरू असून ते पूर्ण होण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. हा रस्तासुद्धा टाकळी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथे बरूर मार्गे जोडला जाणार आहे. तो चडचण, जत, गुड्डापूर आणि विजयपूरकडे सुद्धा जोडला जाणार आहे. म्हणजे नवीन मंजूर रस्ता ५४८ बी हा या रस्त्याला अक्कलकोट येथे येऊन मिळणार आहे. याचासुद्धा लाभ वाहनधारकांना होणार आहे. भुरीकवठे ते तोळणूर सीमा हा नवीन मंजूर ५४८ ही हा राष्ट्रीय महामार्ग तसेच सध्या पूर्ण होत आलेले जेऊर, करजगी मार्गे बरूर हा महामार्ग हे येत्या काळात अक्कलकोटच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणार आहेत. यामुळे आता सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे अक्कलकोट तालुक्यात निर्माण झालेले असल्याने अक्कलकोट तालुक्यातील विकासाला चालना मिळणार आहे..अक्कलकोट तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या विणल्या गेलेल्या जाळ्याने शाश्वत विकास मोठ्या प्रमाणावर होऊन दळणवळण सुविधा वाढणार आहेत. यासाठी रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे सहकार्य लाभले आहे.- सचिन कल्याणशेट्टी, आमदार, अक्कलकोट.