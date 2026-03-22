आनंदाची बातमी! नागरिकांना घरबसल्या मिळणार दस्ताची प्रमाणित प्रत; राज्यभर राबवण्यात येणार, नेमकी काय आहे सुविधा?

सोलापूर : नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने सातारा जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केलेली 'ई-प्रमाण' सुविधा यशस्वी ठरली असून, आता पुढील दोन महिन्यांत ती राज्यभर लागू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सोलापूरसह संपूर्ण राज्यातील नागरिकांना नोंदणीकृत दस्ताची डिजिटल स्वाक्षरी केलेली प्रमाणित प्रत घरबसल्या ऑनलाइन मिळणार आहे..या सेवेमुळे १९८५ पासूनचे दस्त पोर्टलवर उपलब्ध होतील. विशेष म्हणजे, केवळ दस्त क्रमांकाच्या आधारे बँकांना दस्ताची सत्यता पडताळता येणार आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामुळे सर्व व्यवहारांची सुरक्षित नोंद होणार असल्याने फसवणुकीचे प्रकार रोखण्यास मदत होणार आहे..अशी होती जुनी पद्धतदुय्यम निबंधक कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन अर्ज करावा लागत असे. ई-चलनाद्वारे फी भरावी लागत असे. अभिलेख कक्षातून दस्त शोधून प्रत तयार केली जात असे. अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी घेऊन प्रमाणित प्रत मिळत असे..वेळखाऊ आणि किचकट प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीचे फायदे'ई-प्रमाण'द्वारे दस्ताची प्रमाणित प्रत ऑनलाइन उपलब्ध प्रत्येक पानावर डिजिटल स्वाक्षरी कागदी प्रतीइतकेच कायदेशीर महत्त्व 'ग्रीन टिक'द्वारे सत्यता पडताळणी वेळ, श्रम आणि खर्चात बचतसुरक्षित व्यवहारांची हमीब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापरप्रत्येक व्यवहाराची सुरक्षित नोंद.एकाच मालमत्तेवर दुहेरी कर्ज रोखता येणार बँक फसवणुकीवर प्रभावी नियंत्रण यशस्वी झाली आहे. राज्यभर अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, कधीपासून अंमलबजावणी होणार, याबाबत कोणतेही निर्देश आले नाहीत.- श्रीराम कोळी, मुद्रांक जिल्हाधिकारी, सोलापूर.