Pandharpur Darshan: विठ्ठल भक्तांसाठी मोठी खुशखबर! पंढरपुरात १२९.४८ कोटींचा नवीन दर्शन मंडप आणि स्काय वॉक; तासनतास रांगेत उभे राहणे संपणार

-राजकुमार घाडगे -पंढरपूर: श्री विठ्ठल रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी राज्यातून येणाऱ्या लाखो भाविकांच्या सुविधे साठी राज्य शासनाच्या वतीने तब्बल १२९.४८ कोटी रुपये खर्चून नवीन दर्शन मंडप व स्काय वॉक उभारण्यात येत आहे. सध्या या दर्शन मंडपाच्या पाया खोदाईचे काम वेगाने सुरू करण्यात आले असून नवीन दर्शन मंडपामुळे भाविकांना टोकन पद्धतीने रांगेत अनेक तास उभे राहावे न लागता कमीत कमी वेळात श्री विठ्ठल रुक्मिणीचे पदस्पर्श दर्शन प्राप्त होणार आहे. .Pune Rain Alert: पुणे जिल्ह्यात रेड अलर्ट! अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे सोमवारी सर्व शाळांना सुट्टी; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय.श्री विठ्ठल रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी पंढरपरमध्ये दरवर्षी चैत्र,आषाढी, कार्तिकी व माघ अशा चार यात्रांसह दररोज येणाऱ्या भाविकांची एकूण संख्या एक कोटीहून अधिक आहे. प्रामुख्याने यात्रा कालावधीत दर्शनाकरिता येणा-या भाविकांची संख्या लाखोंच्या पटीत असते. श्री विठ्ठलाच्या पदस्पर्श दर्शनासाठी सद्यस्थितीत पंढरपूर मंगळवेढा रस्त्यालगतच्या तात्पूरत्या स्वरूपाच्या पत्राशेड येथील दर्शनबारीचा वापर केला जात आहे. या दर्शन रांगेतील भाविकांना दर्शनासाठी तासनतास उभे राहावे लागते. .भाविकांच्या वेळेचा अपव्यय आणि तात्परत्या पत्राशेड मधील दर्शनबारीतील भाविकांना मर्यादित स्वरूपाच्या सुविधा उपलब्ध असल्याने राज्य शासनाच्या वतीने सर्व सुविधायुक्त कायमस्वरूपी नवीन दर्शनमंडप इमारत उभारण्यात येत आहे. याशिवाय सध्या तात्परत्या स्वरूपाच्या पत्राशेड मधून वारकरी अस्तित्वात असलेल्या दाट लोकवस्ती भागातील स्काय वॉक द्वारे दर्शनासाठी जातात. हा स्काय वॉक अरुंद असल्याने नवीन स्काय वॉक उभारण्यात येणार आहे..नवीन दर्शन मंडप व स्काय वॉकचे काम पूर्ण झाल्यानंतर टोकन पद्धतीने भाविकांच्या दर्शनाची सोय ठरलेल्या नियोजित वेळेत होणार आहे. त्यामळे भाविकांना तासन् तास दर्शन रांगेत उभे न राहता कमीत कमी वेळात श्री विठ्ठल रुक्मिणीचे पदस्पर्श दर्शन प्राप्त होणार आहे. तब्बल १२९.४८ कोटी रुपये बजेटच्या नवीन दर्शन मंडप व स्काय वॉक प्रकल्प उभारण्याचे काम पुणे येथील आशी सोल्युशन प्रा.ली. या कंपनीला देण्यात आले असून हा प्रकल्प दोन वर्षे कालावधी मध्ये पुर्ण करण्यात येणार आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...प्रस्तावित नवीन दर्शन मंडपाची वैशिष्ट्ये:* एकूण क्षेत्रफळ - ६२३७ चौ.मी.* एकुण भाविकांची क्षमता - १२ हजार* एकूण उपलब्ध शोचालये - ६०* अन्य सुविधा: अग्निशमन यंत्रणा, कचरा व्यवस्थापन, आपत्कालीन लिफ्ट व संकटकालिन मार्गं, पिण्याचे पाणी, CCTV यंत्रणा, आसन व्यवस्था, हिरकणी कक्ष, अन्नछत्र, प्रथमोपचार व वैद्यकीय सुविधा * चौकट: प्रस्तावित स्कायवॉकमधील सुविधा:* एकूण भाविकांची क्षमता - १ हजार ३००* एकूण उपलब्ध शोचालये - २७.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.