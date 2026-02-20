सोलापूर

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ३२९ शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर चार कोटी जमा; आणखी ८६ कोटींची गरज, काय आहे याेजना?

सोलापूर: राज्य कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ३२९ शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर चार कोटी रुपयांचे अनुदान जमा करण्यात आले आहे. मात्र, यंत्रांची खरेदी केलेल्या आठ हजार १९६ शेतकऱ्यांचे ८६ कोटी ३० लाख ८९ हजार ६०८ रुपयांचे अनुदान मिळणे बाकी आहे. दरम्यान, गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्य सरकारने पूर्वसंमती देणे थांबवले आहे.

