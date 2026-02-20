शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ३२९ शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर चार कोटी जमा; आणखी ८६ कोटींची गरज, काय आहे याेजना?

सोलापूर: राज्य कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ३२९ शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर चार कोटी रुपयांचे अनुदान जमा करण्यात आले आहे. मात्र, यंत्रांची खरेदी केलेल्या आठ हजार १९६ शेतकऱ्यांचे ८६ कोटी ३० लाख ८९ हजार ६०८ रुपयांचे अनुदान मिळणे बाकी आहे. दरम्यान, गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्य सरकारने पूर्वसंमती देणे थांबवले आहे. .मंत्री नितीन गडकरींचे सोलापूरला गिफ्ट! भुरीकवठे-वागदरी-अक्कलकोट-नागणसूर-तोळणूर महामार्गासाठी ३५३ कोटी; ४७ किमीचा रस्ता आता होणार १२ मीटरचा...राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी सोलापूर जिल्ह्यातून ट्रॅक्टरसह अवजारांसाठी एक लाख ९६ हजार ३३५ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी एकट्या ट्रॅक्टरसाठी ७७ हजार ७७३ शेतकऱ्यांची निवड केली होती. तर विविध योजनांच्या एकूण ४२ हजार अर्जांना पूर्वसंमती देण्यात आली होती. मात्र, डिसेंबर २०२५ पासून पूर्वसंमती पत्र आल्याशिवाय कोणीही ट्रॅक्टरसह यंत्रे खरेदी करू नयेत; कारण पोर्टलवर पूर्वसंमती देणे सध्या बंद असल्याच्या सूचना कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना दिल्या होत्या. ते अद्यापही बंद आहे..जानेवारी महिन्यात राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ५० कोटींचा निधी वितरित करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली. त्यातून जिल्ह्याला चार कोटींचा निधी मिळाला आहे. हा निधी योजनेंतर्गत निवडलेल्या लाभार्थ्यांनाच वितरित करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार कृषी विभागाने यंत्रांची खरेदी केलेल्या ३२९ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर चार कोटींचे अनुदान जमा केले आहे..जिल्ह्यातील पूर्वसंमती मिळालेल्या सात हजार ८७५ शेतकऱ्यांनी यंत्रांची खरेदी करून बिले महाडीबीटी पोर्टलवर सादर केली आहेत. त्यांच्या अनुदानासाठी ८३ कोटी ५५ लाख ३१ हजार ६१३ रुपयांची आवश्यकता आहे. तर उपअभियान कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून ३२१ शेतकऱ्यांनी यंत्रांची खरेदी केली आहे. त्यांच्यासाठी २ कोटी ७५ लाख ५७ हजार ९९५ रुपयांची गरज आहे. निधी उपलब्ध नसल्याने शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत..कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत जिल्ह्याला चार कोटींचा निधी उपलब्ध झाला होता. तो महाडीबीटी प्रणालीद्वारे यंत्रे खरेदीची बिले सादर केलेल्या ३२९ शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा केले आहे. राज्य व उपअभियान कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत आठ हजार शेतकऱ्यांसाठी अद्याप ८६ कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे. तो मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर जमा केले जाईल.- शुक्राचार्य भोसले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सोलापूर.Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.योजनानिहाय आकडेवारीयोजना खरेदी प्रलंबित अनुदानराज्य कृषी यांत्रिकीकरण ७,८७५ ८३,५५,३१,६१३उपअभियान कृषी यांत्रिकीकरण ३२१ २,७५,५७,९९५एकूण ८,१९६ ८६,३०,८९,६०८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.