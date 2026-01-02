माेठी बातमी! राज्यातील दूध उत्पादक संकटात; खरेदी दरात सहा महिन्यांपासून वाढच नाही, पशुखाद्याचे दर वाढले

-सुदर्शन सुतारसोलापूर: राज्यातील दूध उत्पादक सध्या दुहेरी संकटात सापडला आहे. एकीकडे पशुखाद्याच्या किमतीत प्रचंड वाढ आणि चाराटंचाईने कंबरडे मोडले असताना, दुसरीकडे गेल्या सहा महिन्यांपासून दुधाच्या खरेदी दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही. उत्पादन खर्च वाढूनही उत्पन्न घटल्याने दूध उत्पादक शेतकरी ''आर्थिक चक्रव्यूहात'' अडकला आहे..माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका...राज्याचे दूध संकलन प्रतिदिन सुमारे दोन ते सव्वादोन कोटी लिटरपर्यंत होते. त्यात सर्वाधिक जवळपास ७० टक्के गाईंच्या दुधाचा समावेश आहे. सध्या गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर ३६ ते ३७ रुपये दर मिळत आहे. तर म्हशीच्या दुधाला प्रतिलिटर ५० ते ५२ रुपये मिळत आहेत. साधारण सहा महिन्यांपूर्वी १ जूनला गाईच्या दुधाचा दर १ रुपयांनी आणि म्हशीच्या दरात २ रुपयांनी कपात केली आहे. तेव्हापासून आजपर्यंत दूध दरात एक पैशांचीही वाढ झालेली नाही. राज्यातील एकूण दूध उत्पादनांपैकी दूध पावडर, बटर यासाठी ३५ ते ४० टक्के दूध वापरले जाते. तर उर्वरित ६०-६५ टक्क्यांपर्यंतचे दूध पिशव्यांमधून विकले जाते. सध्या प्रक्रियायुक्त पदार्थांचे दर मात्र चांगलेच तेजीत आहेत. उलट दुधाची कमतरता, या नावाखाली त्यांचे दर भरमसाट वाढलेले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे..पशुखाद्याचे भाव तेजीतप्रति ५० किलोच्या शेंगापेंडीचे पोते आधी १७०० ते १८०० रुपयांपर्यंत मिळत होते, ते आता २२०० ते २५०० रुपयांवर पोचले आहे. ५० किलोचे गहू भुशाचे पोते पूर्वी १००० रुपयापर्यंत होते, ते आता १४०० रुपयांवर आहे. सुग्रासचे ५० किलोचे पोते १२०० रुपयांपर्यंत मिळत होते, तेही आता १८०० रुपयांवर आला आहे. २०० ते ४०० रुपयांच्या फरकाने पशुखाद्यांच्या दरात वाढ झाली आहे..सध्या जनावरांना हिरवा चारा म्हणून मका किंवा कडवळ उपलब्धच नाही, केवळ उसाचे वाढे चारा म्हणून दिला जातो आहे. परिणामी, तेही सारखे देणे चुकीचे आहे. पशुखाद्याचे दर तर वाढलेलेच आहेत. सहा महिन्यांपासून दूध खरेदीदरात कोणतीच वाढ झालेली नाही. त्यामुळे अडचण झाली आहे. कोणी बोलायलाच तयार नाही, करणार काय?- शंकर साठे, शेतकरी, दूध डेअरी चालक, बीबीदारफळ, उत्तर सोलापूर.माझ्याकडे २५ गाई आहेत. रोजचे ३०० लिटर दूध डेअरीला जाते, पण दरच नाही. खर्च आवाक्याबाहेर चालला आहे. पशुखाद्याचे दर वाढलेले आहेत, हिरवा चाराही मिळत नाही. त्यामुळे सर्वबाजूंनी नुसती कोंडी झाली आहे. धड सोडताही येत नाही अन् पळता येत नाही, अशी अवस्था झाली आहे.- महेंद्र बाजारे, दूध उत्पादक, महूद बुद्रूक, ता. सांगोला .जनावरांच्या किमतीत मोठी घसरणदूध व्यवसाय तोट्यात जात असल्याने बाजारात गाई-म्हशींच्या किमती निम्म्याने घटल्या आहेत. लाख रुपयांची जर्सी गाय आता ५० ते ६० हजारांत मिळत आहे, तर लाखाच्या घरातील म्हशी ६० ते ७० हजारांवर आल्या आहेत. नवीन जनावरे खरेदी करण्याकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे. उलट जनावरे विक्रीकडे त्यांचा सर्वाधिक कल वाढतो आहे..Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .दूध उत्पादनात १० ते २० टक्क्यांची घटदूध हंगामाचा सध्या पुष्ट काळ असला, तरी वाढती थंडी, चाऱ्याची टंचाई या कारणामुळे राज्याच्या एकूण दूध उत्पादनात जवळपास १० ते २० टक्क्यांनी घट झाली आहे. १० लिटर दूध देणारी गाय आता ७-८ लिटरवर आली आहे. त्यामुळे एकीकडे दुधाचे अपेक्षित उत्पादन नाही, तर दुसरीकडे दुधाला दर नाही, या दोन्हीत मात्र शेतकऱ्यांची पुरती कोंडी झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.