Solapur Accident: भरधाव कारच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू; सोलापूर-पुणे महामार्गावर अपघात, पाचजण जखमी, एक गंभीर!

fatal two wheeler Accident on Highway: सोलापूर-पुणे महामार्गावर भीषण अपघात; दुचाकीस्वाराचा मृत्यू, पाचजण जखमी
Speeding Car Causes Tragic Accident on Solapur–Pune Highway

Speeding Car Causes Tragic Accident on Solapur–Pune Highway

सकाळ डिजिटल टीमसकाळ वृत्तसेवा
मोहोळ : सोलापूर- पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर शेटफळजवळ सोमवारी (ता. ५) सकाळी दहाच्या सुमारास कारने दुचाकीला धडक दिल्याने एकाचा मृत्यू झाला असून, पाचजण जखमी झाले आहेत.

