Pandharpur Accident: विठ्ठल दर्शनाला निघालेल्या दुचाकीस्वाराचा अपघातात मृत्यू; महूद-दिघंची मार्गावर घटना, दूध टँकरची धडक!

सांगोला : पंढरपूर येथे विठ्ठल दर्शनासाठी निघालेल्या दुचाकीस्वाराचा दूध टँकरच्या धडकेत झालेल्या भीषण अपघातात जागीच मृत्यू झाला, तर मागे बसलेला एकजण गंभीर जखमी झाला. सांगोला तालुक्यातील महूद–दिघंची मार्गावर लोखंडे यांच्या वजनकाट्यासमोर हा अपघात झाला. या प्रकरणी टँकर चालकाविरुद्ध सांगोला पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.अमरसिंह विजयसिंह पवार (वय ५७, रा. चितळी, ता. खटाव, जि. सातारा) हे रविवारी (ता. १२) सकाळी पंढरपूर येथे श्री विठ्ठल दर्शनासाठी त्यांच्या केए ०४/ईडी २३११ क्रमांकाच्या दुचाकीवरून निघाले होते. शिवाजी निवृत्ती पवार हे मागे बसले होते. .दुपारी साडेबाराच्या सुमारास महूद–दिघंची रस्त्यावर लोखंडे यांच्या वजनकाट्यासमोर एमएच ११/डीडी २४५१ क्रमांकाचा दूध टँकर चालविणारा सोमनाथ मारुती नाळे (रा. विडणी, ता. फलटण, जि. सातारा) याने अचानक चुकीच्या दिशेने वजनकाट्याकडे वळण घेतले. त्यामुळे समोरून येणाऱ्या दुचाकीला जोरदार धडक बसली..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.यात अमरसिंह पवार यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर शिवाजी पवार गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर पंढरपूर येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी मृताचे चुलत भाऊ संजय तानाजी पवार (रा. चितळी, ता. खटाव) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून सांगोला पोलिसांनी टँकर चालक सोमनाथ मारुती नाळे याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.