Solapur Accident: फळवणीत विचित्र अपघात; दोघांचा मृत्यू, दोन गंभीर तर दहाजण जखमी, मकर संक्रांतीच्या रात्रीची घटना!

कोळेगाव: मकर संक्रांतीच्या रात्री (बुधवार, ता. १४) फळवणी (ता. माळशिरस) येथील आवताडे वस्तीजवळ विचित्र आणि भीषण अपघाताची मालिका घडली. या घटनेत दोघांचा मृत्यू झाला असून, दोघे गंभीर जखमी तर दहा जण किरकोळ जखमी झाले आहेत. विशेष म्हणजे, आधी ट्रॅक्टर-ट्रॉलीला पिकअप वाहनाची धडक झाली होती. त्या अपघातात कोणीही जखमी झाले नव्हते. मात्र त्यानंतर थांबलेल्या पिकअप वाहनाला दुधाच्या टँकरने जोरदार धडक दिल्याने ही मोठी दुर्घटना घडली..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.या प्रकरणी फळवणी येथील जखमी भाग्यवंत आवताडे यांनी वेळापूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली असून, टँकर चालक शिवाजी विद्यापन (रा धरमपुरी, तमिळनाडू) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे..फिर्यादीत नमूद केल्याप्रमाणे, सांगोला- अकलूज मार्गावर उसाने भरलेल्या ट्रॅक्टर- ट्रॉलीला पाठीमागून पिकअप वाहनाने (एमएच ४२ एक्यू ४०७३) धडक दिली. या धडकेमुळे मोठा आवाज झाला. आवाज ऐकून जवळच राहणारे भाग्यवंत आवताडे, हनुमंत आवताडे, रत्नजित आवताडे, समाधान आवताडे यांच्यासह अन्य स्थानिक ग्रामस्थ घटनास्थळी जमा झाले. सर्वांनी मिळून जखमी चालकाला पिकअपमधून बाहेर काढले व ट्रॅक्टर-ट्रॉली रस्त्याच्या कडेला हलवली. या अपघातात कोणीही जखमी झाले नव्हते. मात्र पिकअपचे इंजिन नादुरुस्त झाल्याने ते वाहन रस्त्याच्या मध्यभागीच थांबले..पिकअपचे पार्किंग लाईट सुरू करून पिकअप चालक व ट्रॅक्टर चालक अपघाताबाबत चर्चा करत असतानाच, कोळेगावकडून येणाऱ्या दुधाच्या टँकरने (टीएन २८ बीसी ९१७८) थांबलेल्या पिकअपला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या धडकेत अनेक जण वाहनांच्या मध्ये सापडले. दरम्यान, या अपघातात किसन सूर्यवंशी (रा. म्हसोबावाडी, भिगवण) आणि चेतन पवार (रा. फलटण) यांचा मृत्यू झाला..माेठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा ‘व्हायरल; उत्तर सोलापूर, सांगोला वगळून माढा, माळशिरसमधून जाणार !.या अपघातात भाग्यवंत आवताडे यांच्या उजव्या पायाला गंभीर दुखापत झाली असून, हनुमंत आवताडे (वय ५५) यांच्या डोक्याला जबर मार लागला. दोघांनाही उपचारासाठी पंढरपूर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. याशिवाय ओंकार आवताडे, प्रमोद आवताडे, समाधान ढेकळे, दत्तात्रय ढेकळे, शंकर हिरवे, रोहित आवताडे, अभिजित आवताडे (सर्व रा. फळवणी) तसेच अभिषेक शिंदे (रा. शिंदेवाडी, ता. माळशिरस), चंद्रकांत जाधव व सोनू मसुगडे हे किरकोळ जखमी झाले आहेत. या घटनेचा तपास वेळापूर पोलिसांकडून सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.