सोलापूर

Prakash Ambedkar: भाजपच्या सहकार्याने राज्यात अभद्र युत्या: ॲड. प्रकाश आंबेडकर; सत्तेसाठी भाजपने तत्त्वे सोडून दिली!

Opposition Reaction on Bjp Alliances: भाजपच्या सहकार्याने राज्यात अभद्र युत्या: आंबेडकरांचा आरोप
Prakash Ambedkar
Prakash Ambedkarsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: राज्यात भाजपच्या सहकार्यातून यंदाच्या निवडणुकीत अभद्र युत्या दिसून येत आहेत‌. सत्तेसाठी भाजपाने तत्त्वे सोडली आहेत. अकोटमध्ये भाजपने एमआयएमबरोबर तर अंबरनाथला भाजप आणि काँग्रेस एकत्रित लढत आहे. पक्ष, विचार याला तिलांजली देऊन सत्ता आणि सत्तेतून मिळणारे टेंडर हे भाजपचे आता समीकरण झाल्याचे ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Bjp
Prakash Ambedkar
district
Maharashtra Politics
Opposition
controversy
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com