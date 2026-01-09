Prakash Ambedkar: भाजपच्या सहकार्याने राज्यात अभद्र युत्या: ॲड. प्रकाश आंबेडकर; सत्तेसाठी भाजपने तत्त्वे सोडून दिली!

सोलापूर: राज्यात भाजपच्या सहकार्यातून यंदाच्या निवडणुकीत अभद्र युत्या दिसून येत आहेत. सत्तेसाठी भाजपाने तत्त्वे सोडली आहेत. अकोटमध्ये भाजपने एमआयएमबरोबर तर अंबरनाथला भाजप आणि काँग्रेस एकत्रित लढत आहे. पक्ष, विचार याला तिलांजली देऊन सत्ता आणि सत्तेतून मिळणारे टेंडर हे भाजपचे आता समीकरण झाल्याचे ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले..Farmer Success Story: करपडीच्या शेतकऱ्याची केळी जागतिक बाजारपेठेत; थेट इराणमध्ये निर्यात, दुष्काळी गावात तरुणांनी फुलवल्या केळीच्या बागा...वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवाराच्या प्रचारासाठी ॲड. प्रकाश आंबेडकर सोलापुरात आले होते. त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधून नंतर जाहीर सभा घेतली. सोलापुरात उमेदवारी मागे घ्यायच्या कारणातून उमेदवाराच्या नातेवाइकाचा झालेला खून हे भाजपने तत्त्वे सोडल्याचे द्योतक आहे. सत्ता, सत्तेतून टेंडर मिळवण्यासाठी चाललेला हा खटाटोप आता कुणापर्यंत पोचला आहे. एकेकाळी शांततेत नांदणारे महाराष्ट्र आता बिहार होऊ पाहत आहे. असेही त्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले..भाजपने तर तत्त्वे सोडली आहेत, परंतु एम. आय. एम. ही आम्ही आरएसएसच्या विरोधात आहे असे म्हणत होती. तेही आता खोटे ठरले आहे. एका बाजूला देशावर मोठे संकट आहे तर दुसऱ्या बाजूला अनैतिकतेने वागणारे सत्तेत जात आहेत. मतदारांनी आता शहाणे होऊन अशांना सत्तेपासून दूर केले पाहिजे. असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .बिनविरोधाची परंपराराज्यात बिनविरोध उमेदवार निवडीची परंपरा ही घातक आहे. माजी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी सुद्धा खूप वर्षांपूर्वी विधानसभेच्या निवडणुकीत विरोधातील उमेदवार मल्लाप्पा शिंदे यांना उमेदवारी माघार घेण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले होते. परंतु मल्लाप्पा मागे हटले नसल्याची आठवण त्यांनी यावेळी सांगितली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.