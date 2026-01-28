Solapur Municipal Corporation: साेलापूर महापालिकेच्या ३०६ उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त! भाजप, काँग्रेस, शिवसेनेच्या उमेदवारांचाही समावेश; राष्ट्रवादीची वाताहत..

सोलापूर : महापालिका निवडणुकीसाठी १०२ जागांसाठी राष्ट्रीय, राज्य व परराज्य अशा विविध पक्षांच्या चिन्हावर व अपक्ष असे एकूण ५६४ जण रिंगणात होते. त्यातील ३०६ उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले आहे. ही टक्केवारी ५५ इतकी आहे. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आलेल्या भाजपच्या दोन उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले आहे. तर सर्वात मोठी वाताहत शहर पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची झाली आहे. १२ उमेदवार रिंगणात होते. निवडून तर एकही आले नाही. याउलट ११ उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले आहे. .Pune News: ४५ मिनिटांचा प्रवास आता ७ मिनिटांत! खंबाटकीच्या बोगद्याने प्रवासाला गती; जूनपासून वाहतूक सुरू होणार...सोलापूर महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या ४ हजार २० उमेदवारांनी निवडणूक कार्यालयाकडून अर्ज घेतले. त्यातील अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांची संख्या १ हजार ४६० इतकी होती. त्यातील १ हजार ९६ उमेदवारी अर्ज पात्र ठरते. शेवटच्या क्षणी या निवडणुकीतून ५३२ जणांनी माघार घेतली. आणि प्रत्यक्षात निवडणुकीच्या रिंगणात ५६४ उमेदवार होते. या निवडणुकीसाठी महापालिकेकडून खुल्या प्रवर्गासाठी पाच व इतर उमेदवारांकडून अडीच हजार रुपये डिपॉझिट भरून घेतले होते..त्यातील ३०६ उमेदवारांना एकूण वैध मतांच्या एक सष्ठांश मते न पडल्याने त्यांचे डिपॉझिट जप्त झाले. त्यात भाजप, काँग्रेस, शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, राष्ट्रवादी, शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, एमआयएएम, माकप, मनसे असे पाच राष्ट्रीय पक्ष, पाच राज्यस्तरीय पक्ष व इतर राज्यातील नऊ पक्ष या चिन्हावर आणि १९४ अपक्ष उमेदवार रिंगणात होते. त्यातील डिपॉझिट जप्त झालेल्यांमध्ये अपक्ष उमेदवारांची संख्या सर्वाधिक आहे. .एकीकडे भाजपची सुनामी असतानाही दोन उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले आहे. तसेच दुसरीकडे शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून १२ उमेदवार रिंगणात होते. निवडून तर एकही आला नाही. याउलट ११ उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले आहे. महापालिका निवडणुकीत इतिहासातील सर्वात मोठी हानी शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची झाल्याचे दिसून येते..निवडणुकीत सर्वात कमी मते : २२१०० पेक्षा कमी मते उमेदवार : ४७ अपक्षांसह राष्ट्रीय समाज पक्ष, समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र विकास आघाडीतील उमेदवारांचा समावेश..Solapur Tirupati flight: सोलापूर-तिरुपती विमानसेवेस पुण्याचा अडथळा; पुणे विमानतळावर स्लॉट मिळेना, स्टार कंपनीकडून सोलापुरात चाचपणी!.पक्ष एकूण झिपॉजिट उमेदवार जप्त संख्याभाजप १०२ २शिवसेना ६१ ९काँग्रेस ४८ १६राष्ट्रवादी काँग्रेस ५४ २३राष्ट्रवादी १२ ११काँग्रेस (शप)शिवसेना २१ १६(उबाठा)एमआयएम २३ २माकप ६ ०मनसे ३ १आप १२ १०वंचित २० १६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.