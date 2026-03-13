Akkalkot Panchayat Samiti: अक्कलकोट पंचायत समितीत हिप्परगी सभापती तर कल्याणशेट्टी उपसभापती; दोन्ही पदांवर भाजपचे वर्चस्व; कार्यकर्त्यांचा जल्लोष

-चेतन जाधवअक्कलकोट: अक्कलकोट पंचायत समितीच्या सभापतिपदी भाजपच्या रश्मी सागर हिप्परगी तर उपसभापतिपदी सागर सिद्धप्पा कल्याणशेट्टी यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. या निवडीची घोषणा पीठासन अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी सुमीत शिंदे यांनी केली. पंचायत समितीवर भाजपचे वर्चस्व निर्माण झाले आहे..आनंदाची बातमी! शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दोन हजाराचा हप्ता होणार जमा, मात्र नेमका कोणाला मिळणार नाही लाभ? .सभापतिपदासाठी मंगरूळ गणाच्या रश्मी हिप्परगी तर उपसभापती पदासाठी चपळगाव गणाचे सागर कल्याणशेट्टी यांचा प्रत्येकी एकच उमेदवारी अर्ज दाखल झाला होता. विरोधी पक्षाकडून कोणताही अर्ज दाखल न झाल्याने दोन्ही पदांची निवड बिनविरोध झाली..पंचायत समिती निवडणुकीत १२ पैकी ८ जागांवर भाजपचा विजय झाला होता, तर शिवसेनेला चार जागा मिळाल्या होत्या. सभापतिपद ओबीसी महिला आरक्षित असल्याने अपेक्षेप्रमाणे रश्मी हिप्परगी यांची निवड झाली. निवडीची घोषणा होताच भाजप कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी, वाद्यवाजंत्री व घोषणांनी जल्लोष साजरा केला. त्यानंतर नूतन सभापती हिप्परगी व उपसभापती कल्याणशेट्टी यांनी पदभार स्वीकारला..यावेळी आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, भाजप जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण, मंडळ अध्यक्ष प्रदीप पाटील, नगराध्यक्ष मीलन कल्याणशेट्टी, चपळगाव, वागदरी मंडलाचे अध्यक्ष अमोल हिप्परगे, तडवळ मंडलाचे अध्यक्ष सुनील खेड, जिल्हा सरचिटणीस प्रदीप पाटील, अक्कलकोट मार्केट कमिटी सभापती अप्पासाहेब पाटील यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..Sangola News: सांगोला पंचायत समितीत शेकापची ५० वर्षांची सत्ता उलथली; भाजपच्या पूनम इंगवले सभापती, शिवसेनेचे अजय सरगर उपसभापतिपदी विराजमान...कल्याणशेट्टी कुटुंबाची राजकीय घोडदौडआमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्यानंतर मीलन कल्याणशेट्टी नगराध्यक्ष झाले आणि आता सागर कल्याणशेट्टी पंचायत समितीचे उपसभापती झाले आहेत. येत्या आठवड्यात चपळगाव गटाच्या सदस्या शांभवी कल्याणशेट्टी या जिल्हा परिषद अध्यक्षा होणार का, याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.