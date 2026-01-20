Solapur politics: साेलापुरात भाजपच्या पराभूतांना नाही ‘स्वीकृत’पदी संधी; प्रदेशाध्यक्षांच्या आदेशाने मागच्या दाराने प्रवेशाचे भंगले स्वप्न!

सोलापूर : निवडणुकीत जनतेने नाकारलेले भाजपचे काहीजण ‘स्वीकृत सदस्य’च्या माध्यमातून मागच्या दाराने महापालिकेत प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र, उमेदवारी दिलेल्या मंडळींना स्वीकृत सदस्यपदी संधी न देण्याचे आदेश प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी दिले आहेत. त्यामुळे त्यांचे ते स्वप्न भंगले आहे. .प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...सोलापूर महापालिका निवडणुकीत भाजपने पहिल्यांदाच ८७ जागा जिंकून अभूतपूर्व यश मिळवले आहे. भाजपला महापालिकेत स्वीकृत सदस्य म्हणून १० जणांना पाठवता येणार आहे. भाजपने सर्व १०२ जागा स्वबळावर लढविल्या, त्यापैकी १५ जण पराभूत झाले आहेत. त्यापैकी काहीजण स्वीकृत सदस्यपदी संधी मिळवून मागच्या दाराने सभागृहात जाण्याच्या तयारीत आहेत..यात माजी उपमहापौर दिलीप कोल्हे, पद्माकर काळे, नागेश ताकमोगे, बाबा करगुळे या मातब्बर मानल्या जाणाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यासाठी त्यांनी ‘लॉबिंग’ही सुरू केले आहे. त्यामुळे शहर पदाधिकाऱ्यांसह नेत्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. मात्र, निवडणुकीत पराभूत झालेल्यांना स्वीकृत सदस्यपदी संधी देऊ नये, असा आदेश प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांनी दिले आहेत. त्यामुळे जनतेने नाकारल्यानंतरही मागच्या दाराने नगरसेवक बनण्याचे त्यांचे मनसुबे पक्षाने धुळीस मिळवले आहेत..महापालिका निवडणुकीत ज्यांना उमेदवारी दिली होती, त्यांना स्वीकृत सदस्यपदी संधी न देण्याचे आदेश प्रदेशाने दिले आहेत. पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले जाईल. - रोहिणी तडवळकर, शहराध्यक्ष, भाजप, सोलापूर.MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.हे आहेत पराभूत उमेदवार...दिलीप कोल्हे, पद्माकर काळे, नागेश ताकमोगे, बाबा करगुळे, उत्तरा बरडे, अनंत कोलारकर, तुषार पवार, विजयालक्ष्मी कंदलगी, चेतन पडवळकर, श्रद्धा साका, वहिदाबी शेख, पूजा वाघमारे, जिशान सय्यद, अमीर शेख, रविकांत कमलापुरे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.