सोलापूर

Solapur politics: साेलापुरात भाजपच्या पराभूतांना नाही ‘स्वीकृत’पदी संधी; प्रदेशाध्यक्षांच्या आदेशाने मागच्या दाराने प्रवेशाचे भंगले स्वप्न!

BJP disciplinary action in Solapur unit: भाजपच्या पराभूत उमेदवारांना स्वीकृत सदस्यपदी संधी नाही; प्रदेशाध्यक्षांच्या आदेशाने मागच्या दाराने प्रवेशाचे स्वप्न भंगले
BJP party office in Solapur amid internal political developments following state leadership orders.

BJP party office in Solapur amid internal political developments following state leadership orders.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : निवडणुकीत जनतेने नाकारलेले भाजपचे काहीजण ‘स्वीकृत सदस्य’च्या माध्यमातून मागच्या दाराने महापालिकेत प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र, उमेदवारी दिलेल्या मंडळींना स्वीकृत सदस्यपदी संधी न देण्याचे आदेश प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी दिले आहेत. त्यामुळे त्यांचे ते स्वप्न भंगले आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
district
Maharashtra Politics
bjp leaders
entry
Solapur

Related Stories

No stories found.