Solapur Vidhansabha: सोलापूर विधानपरिषदेसाठी भाजपात उत्सुकता; प्रशांत परिचारक की शशिकांत चव्हाण?, पक्षश्रेष्ठी कोणावर ठेवणार विश्वास?

मंगळवेढा : गेली अनेक वर्ष लांबण्यावर पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सोलापूरच्या जागेची निवडणूक आज अखेर जाहीर झाले असून भाजपाकडून प्रशांत परिचारक की शशिकांत चव्हाण यापैकी कोणाला संधी मिळणार याची उत्सुकता मतदारसंघात लागली.. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विधानपरिषदेसाठी आवश्यक ते संख्याबळ नसल्यामुळे सोलापूरची निवडणूक लांबणीवर टाकली होती मात्र जानेवारी महिन्यात जिल्हा परिषद नगरपालिका आणि महानगरपालिका निवडणूक झाल्यामुळे आवश्यक असलेले मतदार उपलब्ध झाल्यामुळे निवडणूक जाहीर होण्याची औपचारिकता बाकी होती मात्र या सध्या कोणाला संधी मिळाली याची उत्सुकता सध्या शिगेला लागली आहे..अशा भाजपकडून सध्या अनेक नावे चर्चेत असले तरी चर्चेत असणाऱ्या नावांना जर आता संधी दिली तर 2029 ला नवीन चेहरा शोधताना पक्षासमोर संकट उभे राहणार आहे. त्यामुळे नुकत्याच झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत देखील पक्षाने धक्कादायक निर्णय घेत पक्ष कार्यासाठी झटलेले थेट नवीन चेहरे आखाड्यात उतरवले आणि त्यांच्या कर्तुत्वाला वाव देण्याचा प्रयत्न केला अगदी तशीच परिस्थिती येत्या काही दिवसात उमेदवारी निश्चित करताना स्पष्ट होणार आहे 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीपुर्वी मी माझ्या कार्यकर्त्याला कार्यकर्त्याला कुणाच्याही दावणीला बांधणार नाही अशी घोषणा प्रशांत परिचारक यांनी केली. .त्यामुळे ते 2024 ची विधानसभा लढवतील अशी अटकल होती जर ते आखाड्यात असेल तर भाजपाला इथली जागा गमवावी लागली असती परंतु पक्ष नेतृत्वाने यामध्ये तडजोड करत प्रशांत परिचारक यांची मनधरणी करण्यामध्ये यशस्वी ठरले मात्र मन धरणी करताना कोणता शब्द दिला.तो मात्र बाहेर पडलेला नाही अशा परिस्थितीत त्यांना संधी मिळणार का यावर चर्चा सुरू असतानाच पक्षाचा कार्यकर्ता ते जिल्हाध्यक्ष या पदापर्यंत शशिकांत चव्हाण यांनी मजल मारली.स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी काही ठिकाणी आघाडीवर निवडणूक लढवण्याचा प्रयत्न होता परंतु शशिकांत चव्हाण यांनी पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवण्याची घोषणा पहिल्यांदा जाहीर केली. .त्यानंतर पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी देखील त्या गोष्टीचे समर्थन करत जिल्ह्यात भाजपाला पहिल्यांदाच पंचायत समिती नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद महानगरपालिकेमध्ये घवघवीत यश प्राप्त झाले. यापूर्वी कधीच सत्तेत नसणारा पक्ष संपूर्ण जिल्ह्यात सत्तेत आला अशा परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. सध्या भाजपात काही नवे चेहरे देखील आले आहेत मात्र त्या नव्या चेहर्याला लगेच पक्ष संधी देणार का ? याबाबत जुन्या कार्यकर्त्यातून चर्चा होत असताना सोलापूरच्या जागेसाठी प्रशांत परिचारक की शशिकांत चव्हाण यापैकी कोणत्या नावाला पक्ष पसंती देणार याची उत्सुकता मात्र या मंगळवेढ्यात लागून राहिली. पक्षाकडून गोपनीय सर्वे करून कोणत्या नावावर शिक्कामोर्तब होणार याची उत्सुकता लागली असली तरी पालकमंत्री जयकुमार गोरे कोणत्या नावाला सहमती देणार यावर बरेच चित्र अवलंबून आहे..