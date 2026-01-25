Solapur politics: दक्षिण सोलापूर तालुक्यात भाजपची गटबाजी उघड; सुभाषबापूंचा इशारा, सावध विरोधकांनी साधला ‘डाव’!

सोलापूर: जिल्हा परिषद व पंचायत समिती उमेदवारी देण्यावरून घडलेल्या राजकीय घडामोडींवरून भाजपमधील गटबाजी उघड झाली आहे. महापालिका निवडणुकीनंतर या निडवणुकीतही देशमुखांना विश्वासात न घेताच उमेदवारी देण्याच्या झालेल्या प्रयत्नांतून त्यांच्या खच्चीकरणाचा विडाच पक्षांतर्गत विरोधकांनी उचलल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आमदार देशमुखांच्या निर्णायक इशाऱ्यानंतर पक्षांतर्गत विरोधकांनी नरमाईची भूमिका घेतली असली तरी वर्चस्ववादाच्या राजकारणातून पाडापाडीच्या भीतीने भाजप उमेदवारांत असुरक्षिततेची भावना आहे. .Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे सहा गट तर पंचायत समितीचे १२ गण आहेत. हा तालुका सोलापूर दक्षिण व अक्कलकोट या दोन विधानसभा मतदारसंघांत विभागला गेला असून आमदार देशमुख - आमदार कल्याणशेट्टी यांच्या मतदारसंघात अनुक्रमे तीन - तीन गट आणि सात - पाच गण आहेत. मात्र, देशमुखांच्या मतदारसंघातील हत्तुर गटातून काँग्रेसच्या इंदुमती अलगोंडा यांना दिलेला एबी फॉर्म, हत्तुर गणातून बाजार समितीचे संचालक सुरेश हसापुरे, औराद गणातून शिवानंद पाटील, निंबर्गी गणातून छाया दुपारगुडे या काँग्रेस नेते - कार्यकर्त्यांनी भाजपकडून दाखल केलेली उमेदवारी, त्यांच्या उमेदवारीसाठी पक्षांतर्गत दबावाच्या माध्यमातून देशमुख यांच्या मतदारसंघात हस्तक्षेप, त्यांना जेरीस आणण्यामागे कोण आहेत, हे लपून राहिले नाही..त्यामुळे माजी आमदार दिलीप माने यांच्या प्रवेशाने निष्ठावंतांच्या नाराजीत आणखी भर पडली आहे. देशमुख यांच्या निर्वाणीच्या इशाऱ्यानंतर पक्षांतर्गत विरोधकांनी नरमाईची भूमिका घेतली आहे. मात्र, ज्यांच्या उमेदवारीसाठी देशमुख विरोधकांनी आग्रह धरला त्यांच्या समर्थकांचा ''भाजप विरोध'' कायम आहे. शिवाय वर्चस्ववादातून पाडापाडीचे राजकारण होण्याच्या शक्यतेने ''दक्षिण''मधील भाजप उमेदवारांत असुरक्षिततेची भावना आहे..दोन्ही आमदारांकडे सहा - सहा गणअक्कलकोट मतदारसंघातील वळसंग गटातील होटगी गण दक्षिण मतदारसंघात आहे. त्यामुळे देशमुख यांच्या वाट्याला सात गण तर कल्याणशेट्टी यांच्या वाट्याला पाच गण आहेत. भाजपचेच मळसिद्ध मुगळे यांनी विधानसभेला विरोध केल्याने त्यांना मंद्रूप गणातून उमेदवारी देण्यास आमदार देशमुख यांचा विरोध होता. त्यानंतरही त्यांना उमेदवारी देण्यात देशमुख विरोधक यशस्वी झाले आहेत. मुगळे यांचा कल साहजिकच देशमुख विरोधकांकडेच आहे. त्यांच्या माध्यमातून पक्षांतर्गत विरोधक पंचायत समितीतील उमेदवारांचे संख्याबळ देशमुखांच्या बरोबरीने राखण्यात यशस्वी झाले आहेत..दक्षिण मतदारसंघातीलगट, गणनिहायउमेदवारमंद्रूप ः सोनाली कडतेमंद्रूप ः मळसिद्ध मुगळेकंदलगाव ः प्रियंका आसबेभंडारकवठे ः सविता उंबरजेभंडारकवठे ः नेहा कुपसंगेनिंबर्गी ः अंबिका दुपारगुडेहत्तुर ः उज्वला हविनाळेहत्तुर ः पंचप्पा धनशेट्टीऔराद ः संदीप टेळेहोटगी गण ः अंबिका पाटील .Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.अक्कलकोटमतदारसंघातील गट,गणनिहाय उमेदवारकुंभारी ः श्रृती भोरगुंडेकुंभारी ः सूरज पाटीलधोत्री ः शिल्पा बिराजदारबोरामणी ः नेताजी खंडागळेबोरामणी ः वर्षा पटणेकासेगाव ः विजय राठोडवळसंग ः रामप्पा चिवडशेट्टीवळसंग ः बलवान गोतसर्वे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.