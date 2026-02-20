Ujani Water Dispute: भाजप ‘इलेक्शन मोड’वरच! कर्नाटकाने अडविलेल्या उजनीच्या पाण्यावर अद्याप तोडगा नाही; शेतकरी-जनता वाऱ्यावर..

सोलापूर: उजनीचे पाणी कर्नाटकने उमराणी बंधाऱ्यात अडवून आठवडा लोटला. मात्र, याप्रश्नी अद्याप तोडगा न निघाल्याने दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील सात गावांतील शेती अन् पिण्याच्या प्रश्न दिवसेंदिवस तीव्र बनत आहे. पिकांना पाण्याची गरज असूनही पाणी मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांतील नाराजी वाढत आहे. आठवड्यानंतरही सत्ताधारी भाजपला निवडणुकीतील नेमणुकांमधून वेळ मिळत नसल्याने आता शेतकरीच आंदोलन उभारण्याच्या तयारीत आहेत. .मंत्री नितीन गडकरींचे सोलापूरला गिफ्ट! भुरीकवठे-वागदरी-अक्कलकोट-नागणसूर-तोळणूर महामार्गासाठी ३५३ कोटी; ४७ किमीचा रस्ता आता होणार १२ मीटरचा...भीमा नदी कोरडी पडल्याने लवंगी, कारकल, औज, कुरघोट, टाकळी, बरूर या गावांतील पिके संकटात आहेत. तर मंद्रूपसह आठ गावांचा पाणीपुरवठा बंद आहे. उजनीतून सोडलेले पाणी कर्नाटकने उमराणी बंधाऱ्यात अडवल्यामुळे पाणी खाली न पोचल्याने ग्रामस्थांसह शेतकऱ्यांवर पाणी संकटाला तोंड देण्याची वेळ आली आहे. त्याला आठवडा उलटला तरी याप्रश्नी तोडगा निघू शकला नाही. सध्या पिकांना पाण्याची आवश्यकता असताना ते मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांत नाराजी वाढत आहे. .अशात सत्ताधारी भाजपचे लोकप्रतिनिधी - नेते व प्रशासन एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. आठवडाभरापासून सातत्याने त्यांच्याकडे पाठपुरावा करून व निवेदन देऊनही पाणी सोडले नाही. शिवाय सत्ताधारी भाजपला निवडणुकीतील नेमणुकांमधून वेळ मिळत नसल्याने आता शेतकरीच आंदोलन उभारण्याच्या तयारीत आहेत. २३ जानेवारी रोजी केल्या जाणाऱ्या आंदोलनासाठी गावोगावी जनजागृती करण्यात येणार आहे. त्याची सुरवात शुक्रवार (ता. २०) पासून होणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले..अधिकाऱ्यांसमवेत घेणार बैठकशुक्रवारी महापालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडी होणार आहेत. तर जिल्हा परिषद - पंचायत समिती पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीबाबत पक्षपातळीवर हालचाली सुरू आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी (ता. १९) दुपारी दौऱ्यावर आलेले पालकमंत्री जयकुमार गोरे हे सोलापूर मुक्कामी आहेत. उजनीच्या पाणीप्रश्नी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..जलसंपदामंत्री, पालकमंत्र्यांचा नाही प्रतिसादपाणीप्रश्नी भीमा नदीकाठच्या ग्रामस्थांसह शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. पाण्याचा प्रश्न पेटण्याच्या मार्गावर असताना गेल्या तीन दिवसांपासून जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. याबाबत पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांच्याकडूनही ठोस काही सांगण्यात आले नाही..जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी बोलणे झाले आहे. त्यांनी पाणी सोडण्याची दर्शवली आहे. त्याबाबत लवकरच निर्णय होईल. त्यानंतर उमराणी बंधाऱ्यातून खाली पाणी सोडण्यात येईल.- सुभाष देशमुख, आमदार, सोलापूर दक्षिण.Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...सध्या पिकांना पाण्याची गरज आहे. ऊन वाढू लागल्याने त्याची आवश्यकताही वाढली आहे. लोकप्रतिनिधी - प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला, त्यांना निवेदने दिली. या भागातील जनतेने नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद - पंचायत समिती निवडणुकीतही भाजपला साथ दिली. मात्र, आठवड्यानंतरही पाणी न सोडल्याने शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न बिकट बनला आहे. त्यामुळे २३ फेब्रुवारी रोजी आंदोलन केले जाईल. त्यासाठी गावोगावी जनजागृती करण्यात येईल.- महालिंगप्पा बिराजदार, शेतकरी, कारकल, ता. दक्षिण सोलापूर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.