सोलापूर

BJP Solapur: पक्षशिस्तीचा भाजपचा दणका! प्रशिक्षण शिबिराला गैरहजर २९ नगरसेवकांना नोटिसा; मंगळवारपर्यंत खुलासा मागवला

BJP Issues Notices to 29 Solapur Councillors for Missing Training: ठाण्यातील प्रशिक्षण शिबिराला गैरहजर राहिलेल्या सोलापूर महापालिकेतील २९ नगरसेवकांना भाजपकडून कारणे दाखवा नोटिसा; उत्तरानंतर शिस्तभंगाची कारवाई संभव
BJP Discipline Action in Solapur 29 Municipal Councillors Get Notices for Absence From Thane Training Camp

BJP Discipline Action in Solapur 29 Municipal Councillors Get Notices for Absence From Thane Training Camp

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : पक्षशिस्तीला प्राधान्य देणाऱ्या भाजपच्या ठाणे येथील दोन दिवसीय प्रशिक्षण शिबिराला गैरहजर राहिलेल्या सोलापूर महापालिकेतील २९ नगरसेवकांना पक्षाने नोटिसा बजावल्या आहेत. महापौर विनायक कोंड्याल यांना पूर्वपरवानगी असल्याने नोटिशीतून वगळण्यात आले आहे.

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