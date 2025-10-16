Solapur News:'साेलापुरात पोलिसांचे निर्बंध झुगारून भाजप पदाधिकाऱ्यांनी रॅली काढलीच'; वरिष्ठ पदाधिऱ्यांनी कार्यकर्त्यांना दिले बळ

सोलापूर: शहर पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्थेसाठी दुचाकी रॅलीवर निर्बंध घातले आहेत. तरीपण, सत्ताधारी भाजपच्याच पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी पोलिसांना निर्बंध झुगारून रॅली काढली. अशोक चौक परिसरातून रॅली विमानतळापर्यंत निघाली. .सोलापुरातील एका सत्ताधारी आमदाराने बाईक रॅली निघणारच, अशी ठाम भूमिका घेतल्याने पोलिसांचा नाइलाज झाल्याचे बोलले जात आहे. सोलापूर-मुंबई विमानसेवेचा बुधवारी (ता. १५) शुभारंभ झाला. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती..या कार्यक्रमासाठी शक्तीप्रदर्शन दिसावे म्हणून शहर मध्य मतदारसंघातील भाजपच्या काही पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी दुचाकी रॅली काढली. रॅली शांततेत निघाली, पण पोलिसांची परवानगी नसताना ती काढण्यात आली होती. सत्ताधारी आमदारांनी व भाजपच्या काही वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांना रॅली काढण्यासाठी बळ दिले. त्यामुळे ही दुचाकी रॅली काढण्यात आल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.