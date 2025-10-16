सोलापूर

Solapur News:'साेलापुरात पोलिसांचे निर्बंध झुगारून भाजप पदाधिकाऱ्यांनी रॅली काढलीच'; वरिष्ठ पदाधिऱ्यांनी कार्यकर्त्यांना दिले बळ

BJP leaders defy police restrictions: कार्यक्रमासाठी शक्तीप्रदर्शन दिसावे म्हणून शहर मध्य मतदारसंघातील भाजपच्या काही पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी दुचाकी रॅली काढली. रॅली शांततेत निघाली, पण पोलिसांची परवानगी नसताना ती काढण्यात आली होती.
Political heat rises in Solapur as BJP workers hit the streets ignoring police restrictions

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: शहर पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्थेसाठी दुचाकी रॅलीवर निर्बंध घातले आहेत. तरीपण, सत्ताधारी भाजपच्याच पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी पोलिसांना निर्बंध झुगारून रॅली काढली. अशोक चौक परिसरातून रॅली विमानतळापर्यंत निघाली.

