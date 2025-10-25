सोलापूर
Solapur BJP: दोन देशमुखांच्या मनमानी कारभारामुळेच भाजपश्रेष्ठींचा इनकमिंगला हिरवा कंदिल!
Solapur BJP Politic: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर होणार असलेल्या भाजपमधील ‘इनकमिंग’मुळे जुन्या कार्यकर्त्यांवर पक्षाच्याच कार्यालयासमोर धरणे धरण्याची वेळ आली
प्रमिला चोरगी
Solapur BJP Politic: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर होणार असलेल्या भाजपमधील ‘इनकमिंग’मुळे जुन्या कार्यकर्त्यांवर पक्षाच्याच कार्यालयासमोर धरणे धरण्याची वेळ आली. मुख्यमंत्र्यांसह पक्षश्रेष्ठींच्या निर्णयाने काँग्रेसमुक्तीऐवजी भाजपच काँग्रेसयुक्त बनत आहे.