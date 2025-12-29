वैताग आलाय, लोक विचारतायत, बायको विचारतेय...; भाजपच्या निष्ठावंताला अश्रू अनावर, उमेदवारी नाकारल्यास आत्मदहनाचा इशारा

भारतीय जनता पक्षात इतर पक्षातील नेत्यांच्या पक्ष प्रवेशामुळे निष्ठावंत आणि जुन्या कार्यकर्त्यांची अस्वस्थता वाढत चालली आहे. अनेक ठिकाणी भाजपच्या निष्ठावंत नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी याबाबत उघड नाराजी व्यक्तही केलीय. दरम्यान, आता एका कार्यकर्त्यानं थेट भाजपच्या कार्यालयासमोर पेट्रोल ओतून घेत पेटवून घेईन असा इशारा दिलाय. सोलापूर भाजपचा कार्यकर्ता असलेल्या अंबादास जाधव यांना भावना व्यक्त करताना अश्रू अनावर झाले..सोलापुरात अंबादास जाधव हे प्रभाग क्रमांक २२ मधून इच्छुक आहेत. तर शीतल गायकवाड यांच्या नावाची घोषणा आमदार सुभाष देशमुख यांनीच केलीय. त्यावेळी राज्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील उपस्थित होते. दरम्यान, त्याच प्रभागात राष्ट्रवादीतून किसन जाधव आणि नागेश गायकवाड यांनी भाजप प्रवेश केलाय. त्यांनाही उमेदवारी देऊ असा शब्द भाजपनं दिलाय. बाहेरून आलेल्यांना उमेदवारी दिली जाते पण पक्षात कित्येक वर्षांपासून काम करणाऱ्यांना डावललं जात असल्यानं कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणावर नाराज आहेत..पुण्यात भाजपने दिवंगत नेत्यांच्या कुटुंबीयांना दिलं तिकीट, निष्ठावंत नाराज; बंडखोरीची शक्यता.अंबादास जाधव यांनी म्हटलं की, आमच्यासारख्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना प्रामाणिक पणे काम करणाऱ्याला न्याय मिळाला नाही तर मी स्वत: भाजपच्या कार्यालयासमोर एक लिटर पेट्रोल घेऊन जाळून घेऊ. इतकं काम केल्यानंतरही सातत्यानं डावललं जात आहे. आता खरंच वैताग आला आहे. लोकं विचारतायत. बायको विचारतेय. लेकरं विचारतायत. मित्र विचारतायत.. त्यांना काय सांगू ? असा प्रश्न अंबादास जाधव यांनी विचारला..अंबादास जाधव म्हणाले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून शटलमेंट भागात भाजपचा झेंडा घेऊन जाणारा मी निष्ठावंत कार्यकर्ता आहे. भाजपनं आयारामांना तिकिट दिलं तर आमच्या मागे दिग्गज नेत्यांचा पाठिंबा आहे. पण आम्ही कुटुंब सोडून दुसऱ्या पक्षात जायचं का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.