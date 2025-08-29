Maratha Reservation : मराठा आरक्षण मागणीसाठी भाजप आमदार आक्रमक; आमदार समाधान आवताडे यांनी केली विशेष अधिवेशनाची मागणी

पंढरपूर - मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी मुंबईत सुरू केलेल्या आंदोलनाला महाविकास आघाडीच्या अनेक आमदार खासदारांनी पाठिंबा दिल्यानंतर आता पंढरपूरचे भाजपचे आमदार समाधान आवताडे यांनीही जरांगे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे अशी मागणी केली आहे..विधानसभेचे सभापती राहुल नार्वेकर यांच्याकडे आमदार आवताडे यांनी लेखी निवेदनाद्वारे ही मागणी केली आहे.मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी शुक्रवार (ता. 29) पासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे लाखो मराठा बांधव मुंबईमध्ये दाखल झाले आहेत..या आंदोलनाला महाविकास आघाडीच्या अनेक आमदार खासदारांसह महायुतीच्या अनेक मंत्र्यांनीही जाहीर पाठिंबा दिला आहे. कालच माढ्याचे आमदार अभिजीत पाटील यांनी आरक्षण प्रश्नी विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आज पंढरपूरचे भाजपचे आमदार समाधान आवताडे यांनीही मराठा आरक्षण प्रश्नावर राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात यावे अशी थेट मागणी विधानसभेचे सभापती राहुल नार्वेकर यांच्याकडे केली आहे..सत्ताधारी भाजप आमदाराने विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी केल्याने सत्ताधारी भाजपाची डोके दुखी आणखी वाढली आहे. दरम्यान मराठा आमदारांचा राज्य सरकारवर दबाव वाढू लागल्याचे या निमित्ताने दिसू लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.