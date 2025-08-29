सोलापूर

Maratha Reservation : मराठा आरक्षण मागणीसाठी भाजप आमदार आक्रमक; आमदार समाधान आवताडे यांनी केली विशेष अधिवेशनाची मागणी

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी शुक्रवार (ता. 29) पासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे.
पंढरपूर - मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी मुंबईत सुरू केलेल्या आंदोलनाला महाविकास आघाडीच्या अनेक आमदार खासदारांनी पाठिंबा दिल्यानंतर आता पंढरपूरचे भाजपचे आमदार समाधान आवताडे यांनीही जरांगे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे अशी मागणी केली आहे.

