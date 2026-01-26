Sushma Andhare: भाजप सत्तेसाठी वापरतो अन्‌ फेकून देतो: सुषमा अंधारे, ​पेन ड्राईव्ह तयार आहेत म्हणत भाजपला डिवचले!

सोलापूर : भाजपसोबत सत्तेत असलेल्यांचा वापर करून पुन्हा त्यांना फेकून देणे, हीच भाजपची रणनीती आहे. सत्ता आहे म्हणून पक्ष वाढवणे यात काही विशेष नाही. महालातला संसार कोणीही करेल, पण झोपडीचा संसार महालात नेऊन दाखवू, तरच खरी मजा येईल, अशा शब्दांत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उपनेत्या आणि सोलापूर संपर्कप्रमुख सुषमा अंधारे यांनी सत्ताधाऱ्यांना ठणकावून सांगितले. सोलापूरच्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत त्यांनी भाजपच्या राजकारणावर सडकून टीका करत आगामी संघर्षाचे रणशिंग फुंकले..Pune News: ‘एमपीएससी’कडून उमेदवारांना मोठा दिलासा! संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या पदसंख्येत वाढ, ६०१ पदांसाठी भरती प्रक्रिया...भाजपच्या कार्यपद्धतीवर निशाणा साधताना अंधारे म्हणाल्या, ‘भाजप हा काही धुतल्या तांदळाचा पक्ष नाही. भाजप इतरांना फक्त वापरते आणि काम झाले की फेकून देते. गेल्या दोन-अडीच वर्षांत सोबत घेतलेल्या नेत्यांची प्रकरणे आता हळूहळू बाहेर काढली जात आहेत.’ यावेळी त्यांनी एकनाथ शिंदे, अजित पवार, धनंजय मुंडे, रामदास कदम यांच्यासह अनेक नेत्यांच्या एसआयटी आणि चौकशांच्या प्रकरणांचा पाढाच वाचला. २०२९ ला भाजपला कोणाचीही ‘बैसाखी’ लागणार नाही, या अमित शहांच्या वाक्याची त्यांनी यावेळी आवर्जून आठवण करून दिली.....इथून सर्वांनी काळजी घ्यावीभाजप नेत्यांना थेट इशारा देताना अंधारे म्हणाल्या, ‘सगळ्यांचे पेन ड्राईव्ह, कॉपी, कागदपत्रे आणि व्हिडिओ आमच्याकडेही असतात. त्यामुळे इथून पुढे सर्वांनी काळजी घ्यावी.’ भ्रष्टाचारमुक्त झाल्याचा दावा करणाऱ्यांवर तोफ डागताना त्या म्हणाल्या की, जर हे नेते स्वच्छ होते, तर त्यांनी भाजपवर अब्रुनुकसानीचा दावा का केला नाही? केवळ संजय राऊत सत्यासाठी लढत आहेत, म्हणूनच त्यांनी दावा ठोकला आहे..गद्दारांना ‘बदमाश’ म्हणत लगावला टोलासोलापूरच्या माजी जिल्हाप्रमुखांचे नाव न घेता अंधारे यांनी त्यांच्यावर ‘बदमाश’ अशा शब्दांत टीका केली. ‘ऐन निवडणुकीच्या वेळी पक्ष सोडून भाजपमध्ये गेलेल्या त्या बदमाशानेच एकेकाळी माझ्यासाठी स्टेज लावला होता. त्याला वाटत असेल आमचे लक्ष नाही, पण त्याने आता दिल्या घरी सुखी राहावे’ असा टोला त्यांनी गणेश वानकर यांचे नाव न घेता लगावला..बार्शीच्या युतीबाबत पक्षप्रमुख आमदारांशी चर्चा करतीलबार्शीतील युती ही आमची नाही. स्थानिक घडामोडी विचारात घेऊन आमदारांनी ती केली असेल. आमदारांना गरज वाटल्यास नक्कीच मी बार्शीला जाईन, असेही अंधारे यांनी सांगितले. भाजपमध्ये सध्या इनकमिंग जोरात सुरू आहे. त्याचे कारण म्हणजे, जाणाऱ्यांना हे चांगले माहिती आहे की, भाजप निवडणूक यंत्रणा चांगल्या प्रकारे मॅनेज करू शकते, असा टोलाही त्यांनी लगावला..Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.मी महिला, म्हणून मला हलक्यात घेऊ नकाशिवसेनेच्या ६० वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका महिलेची संपर्कप्रमुख म्हणून नियुक्ती झाली आहे. मी इथे कोणतेही व्हिक्टीम कार्ड खेळायला आलेली नाही. सभागृहात नसल्यामुळे आमचा वचक नाही, असे सत्ताधाऱ्यांनी समजू नये; सभागृहाबाहेर राहून वचक कसा ठेवायचा, हे कौशल्य आमच्याकडे आहे, अशा शब्दांत त्यांनी भाजपला दम भरला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.